Saldi invernali al via, Federconsumatori: "Solo il 27% delle famiglie palermitane ne approfitterà"

Le previsioni sull'andamento dei saldi invernali, al via domani in Sicilia, non preludono grandi numeri. A dirlo è Federconsumatori, secondo cui Solo il 27% delle famiglie di Palermo e provincia farà acquisti. "Le nostre proiezioni - dice Lillo Vizzini - prevedono una spesa a famiglia mediamente di 169,70 euro. A Palermo saranno 70.269 famiglie, con una spesa di 11,9 milioni di euro, mentre nell’intera provincia le famiglie saranno 121.856, con un giro di affari di 20,6 milioni".

"A determinare il calo delle vendite - spiega Pino Lo Bello, presidente di Federconsumatori Palermo - sono le numerose promozioni che si sono susseguite, in particolare modo il Black Friday, ormai divenute abituali nel periodo pre-natalizio. Le famiglie ne hanno ampiamente approfittato, specialmente per i regali di Natale. Oltretutto le temperature sopra la media a non aiutano a spingere al rialzo le vendite dei capi invernali".

A frenare i consumatori ci sono pure i rincari che arriveranno nel 2024, stimati in 1.011,26 euro a famiglia. "Ciò costringe le persone a rinunce e atteggiamenti di consumo improntati alla prudenza", conclude il presidente di Federconsumatori.

Il decalogo per evitare fregature

Dal 2 dicembre 2022 le regole sugli sconti sono cambiate. Tra queste una delle più attese riguarda la trasparenza su sconti e promozioni. I negozianti dovranno indicare accanto alla merce non solo la percentuale di sconto ma anche il vecchio prezzo, cioè il prezzo più basso praticato per quel prodotto negli ultimi 30 giorni. Le sanzioni applicabili dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) per i negozianti che non rispettano la nuova norma vanno da 5mila euro a 10 milioni di euro, nei casi più gravi.

La raccomandazione più importante sui saldi è quella di verificare, prima della loro partenza ufficiale, il prezzo del prodotto che si intende acquistare, anche fotografandolo con il cellulare, per avere una prova certa del prezzo originario. Solo in questo modo sarà possibile valutare la reale convenienza dell’acquisto ed evitare le furbate di qualche commerciante scorretto.