Conca D'Oro, ingressi contingentati e affari: al centro commerciale saldi fino al 50 per cento

Il centro commerciale Conca D’Oro, per la prima giornata di saldi, apre le porte ai clienti offrendo sconti anche superiori al 50% sul prezzo intero. Record di convenienza anche del 70% e dell’80% per tentare di colmare, almeno in parte, le mancate vendite registrate a causa delle chiusure imposte dal governo per il contrasto al Coronavirus.

Diversi gli strumenti attivati dalla direzione del Conca D’Oro per la tutela della sicurezza. Tra questi: ingressi contingentati; maggiori controlli per il rispetto delle regole in galleria; interventi di pulizia e sanificazione più frequenti e la possibilità di prenotare online i prodotti per ritirare in un secondo momento ciò che si è scelto. Un servizio a cui si accede direttamente dal sito web del Conca D’Oro, evitando file e attese fisiche in negozio.

Positiva la risposta dei clienti, che già dalle ore 9 hanno scelto il Conca D’Oro per i loro acquisti. Tra i servizi più apprezzati: il parcheggio coperto, che collega direttamente la galleria tramite scala mobile e i nuovi distributori di mascherine, posizionati agli ingressi, che offrono un kit di 2 mascherine chirurgiche più 2 gel monodose a 2 euro.

In corso anche il concorso “Vinci lo shopping” che offre la possibilità, per ogni acquisto effettuato di almeno 10 euro, di vincere oltre 700 premi immediati e un carnet di buoni shopping da 1.000 euro.