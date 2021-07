Saldi a gonfie vele, tornano a respirare i commercianti: +15% di vendite

I primi 20 giorni di saldi hanno il segno positivo. Tornano a respirare i commercianti del settore moda. A Palermo, da sondaggio a campione effettuato tra i propri iscritti, Confesercenti stima un incremento medio del 15% sulle vendite rispetto al 2020.

A determinare la ripresa alcuni fattori concomitanti: il desiderio di normalità delle persone, i matrimoni e le vendite legate alle cerimonie e soprattutto, per gli esercenti del centro storico, il ritorno dei turisti.

"L’incremento rispetto al 2020 c'è stato: si va da un +10% fino ad un massimo del +25%. Dati che ci fanno ben sperare perché ci stiamo avvicinando ai livelli pre-Covid. Il trend è positivo ma bisogna scongiurare a tutti i costi nuove chiusure", dice Massimo Mangano, imprenditore del settore moda e vice presidente vicario di Confesercenti Palermo. A fare da traino alle vendite anche la ripresa dei matrimoni e delle cerimonie.

"Per noi si tratta di una fetta importante di mercato - dice Filippo Zagra, titolare di marchi come Amelie, Max & Co e Brums -. Nel 2020 si è fermato tutto ed ora torniamo a respirare anche se l’annuncio della ripresa delle cerimonie è partito troppo in ritardo per consentire alle case madri di garantire l’approvvigionamento dei negozi. I numeri avrebbero potuto essere ancora più positivi". Resta il timore per il futuro e la flessione (-20%) del 2019. “Qualsiasi soluzione per evitare nuove chiusure è ben accetta anche il green pass”, dicono i commercianti. Al primo posto tra gli interventi ritenuti risolutivi: la vaccinazione.