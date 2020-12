Cidec: "Posticipare l'avvio dei saldi al 7 gennaio"

Posticipare l'avvio dei saldi al 7 gennaio 2021. E' la richiesta che la Cidec Sicilia rivolge all'assessore regionale Girolamo Turano in una lettera firmata dal presidente dell'associazione Salvatore Bivona. "Il decreto assessoriale - afferma Bivona - fissa l'avvio degli sconti invernali per il 2 gennaio tuttavia, considerato che l'ultimo Dpcm dispone per alcuni esercizi commerciali la chiusura consentendo invece le vendite per altre attività, riteniamo doveroso intervenire per consentire a tutti le stesse condizioni di partenza". Il posticipo dei saldi inoltre, secondo Cidec Sicilia, consentirebbe all'isola di allinearsi alle altre regioni.