Ryanair apre nuova rotta Palermo-Bari: "Voli a partire da 10 euro"

Ryanair ha annunciato oggi (23 ottobre) una nuova rotta che collegherà Palermo a Bari con 3 frequenze settimanali a partire dal 1° dicembre 2020, come parte dell’operativo invernale di Ryanair per l’Italia. "I clienti possono ora prenotare una vacanza sul territorio nazionale fino a ottobre 2021, volando con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i propri clienti e l'equipaggio - spiegano dalla compagnia irlandese -. Per l’occasione, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli 9.99 euro, per viaggi dal 1° dicembre fino alla fine di ottobre 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di domenica 25 ottobre, solo sul sito web Ryanair.com".

Così Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino: “Un’altra importante rotta nazionale per la stagione invernale che testimonia il crescente interesse di Ryanair verso il nostro territorio, ricco di cultura e tradizione. E ciò testimonia anche, in un momento così particolare, l’importanza che assume il segmento di traffico domestico e il ruolo centrale che svolgono gli aeroporti per garantire la mobilità interna”.