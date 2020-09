Ryanair, più collegamenti da Milano a Palermo: "Voli a partire da 17 euro"

Ryanair incrementa i voli da Milano Malpensa a Palermo. La compagnia low cost ha annunciato nelle scorse ore che opererà 17 voli settimanali a partire dal 16 settembre, come parte del proprio operativo per l'inverno 2020. Per festeggiare, Ryanair ha anche lanciato una vendita di posti con tariffe a partire da euro 16,99 per i viaggiare fino a dicembre 2020 e che devono essere prenotati entro la mezzanotte di venerdì 4 settembre.

"Ryanair è lieta di annunciare l'aumento del servizio da Malpensa a Palermo che opera 17 voli settimanali, a partire dal 16 settembre come parte del nostro operativo invernale 2020. I clienti in Italia possono ora prenotare questi voli fino a marzo 2021" ha detto Chiara Ravara di Ryanair.