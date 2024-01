Estate 2024, spuntano online i primi voli Ryanair da Palermo: 11 conferme ma molte le tratte ancora in dubbio

Alla fine Ryanair ha messo in vendita sul sito alcune tratte da e per Palermo per i mesi da aprile fino a ottobre, sciogliendo ogni dubbio sulla permanenza della compagnia irlandese all'aeroporto Falcone Borsellino. Sono diversi i messaggi ricevuti da PalermoToday in questi mesi arrivati da viaggiatori che avevano segnalato l'anomalia: "Come mai su Palermo è possibile prenotare soltanto sino a fine marzo, mentre da altre destinazioni è possibile farlo anche per i mesi successivi?". Qualcuno aveva anche sospettato che la low cost britannica potesse aver deciso di abbandonare lo scalo di Punta Raisi, anche dopo le numerose polemiche con la Regione sul caro voli.

I voli Ryanair da Palermo confermati per l'estate 2024

Voci queste smentite da Mauro Bolla, country manager di Ryanair per l'Italia: "Stiamo definendo le rotte per l'estate 2024", aveva detto nello scorso novembre. E adesso è arrivata anche la conferma con la possibilità di prenotare online i biglietti. Si attende però ancora che la compagnia presenti la nuova programmazione per l'hub del capoluogo siciliano. Nei giorni scorsi, intanto, il sito della compagnia aerea è stato aggiornato e sono comparse le prime opzioni con partenza o arrivo su Palermo. Ma è ancora mistero su diverse destinazioni. Sono 11 i voli confermati, di cui 7 domestici (Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Pisa, Roma, Torino, Venezia) e 4 fuori dai confini nazionali (Charleroi, Dublino, Londra Stansted, Marsiglia).

Da Napoli a Berlino, i collegamenti ancora in dubbio

Non sono ancora stati schedulati voli presenti nelle precedenti stagioni come: Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Cuneo, Genova, Napoli, Parma, Perugia, Rimini, Trieste e Verona fra i collegamenti italiani. Non si sa ancora che ne sarà delle seguenti tratte estere: Barcellona, Berlino, Breslavia, Bucarest, Budapest, Colonia, Cracovia, Edimburgo, Francoforte, Karlsruhe, Madrid, Memmingen, Norimberga, Parigi Beauvais ,Valencia, Vienna. Si attende ancora che Ryanair.

Salta il Palermo-Forlì

Salta invece il volo per Forlì, parecchio apprezzato dai numerosi siciliani che lavorano o studiano in Romagna. A darne notizia è stato Andrea Gilardi, direttore generale e accountable manager dell'aeroporto di Forlì che oggi ha presentato le rotte dello scalo a partire dal mese di marzo. "Una scelta di Ryanair - ha spiegato Gilardi - di mantenere i collegamenti con Palermo solo dai grandi aeroporti italiani, per cui sono stati tolti numerosi collegamenti analoghi a quelli di Forlì. Se troviamo i giusti 'slot' non escludiamo di ripristinare il collegamento con un volo Go To Fly".