Ryanair punta ancora forte su Palermo: 4 nuove destinazioni, investimenti per oltre 500 milioni di dollari

Ryanair ha annunciato, oggi, l'operativo più grande di sempre da Palermo con un ulteriore aeromobile basato (100 milioni di dollari in più di investimento) e 39 rotte tra cui 4 nuove verso destinazioni come Baden-Baden (Germania), Barcellona, Edimburgo e Genova. I cinque aerei di Ryanair basati a Palermo - fa sapere la Gesap - rappresentano un investimento di oltre 500 milioni di dollari, che andrà a supportare più di 150 posti di lavoro altamente retribuiti nel settore dell'aviazione e più di 3.300 posti di lavoro indiretti a Palermo. Alla conferenza di presentazione era presente anche il neo sindaco Roberto Lagalla.

L'operativo di Ryanair per l'estate 2022 su Palermo offrirà: 5 aerei basati; 500 milioni di dollari di investimenti sull'aeroporto di Palermo; 39 rotte totali incluse 4 nuove destinazioni come Baden-Baden, Barcellona, Edimburgo e Genova; oltre 3.300 posti di lavoro totali. Ryanair opererà più di 530 voli settimanali per l'estate 2022 (+38% rispetto alla S19 pre-pandemia) per dare ai propri clienti a Palermo un'abbondanza di scelta verso le principali destinazioni europee come Parigi, Roma e Madrid oppure verso mete di vacanza come Barcellona, Berlino o Pisa, dando inoltre al turismo incoming una spinta necessaria dopo due estati perse. "In qualità di compagnia aerea numero uno in Italia - ha dichiarato Mauro Bolla, Country Manager per l'Italia - Ryanair è lieta di annunciare l'incremento della propria capacità questa estate sulla propria base a Palermo, con l'aggiunta di un quinto aeromobile basato. I clienti hanno una vasta scelta con oltre 530 voli settimanali su 39 rotte, tra cui 4 nuovi collegamenti estivi per Baden-Baden, Barcellona, Edimburgo e Genova. Operazioni efficienti e tariffe aeroportuali competitive sono le basi da cui Ryanair può fornire una crescita del traffico a lungo termine e una maggiore connettività. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner nell'aeroporto di Palermo per garantire questa crescita e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare Palermo e la Sicilia".

"Per accelerare la ripresa del turismo, chiediamo al Governo Italiano - spiega ancora Bolla - di eliminare su tutti i viaggi aerei dal 2022 al 2025 la "tassa sul turismo", che sta danneggiando la competitività degli aeroporti italiani rispetto a quelli europei. L'eliminazione di questa tassa faciliterebbe una rapida ripresa del traffico aereo italiano e dei posti di lavoro grazie alle tariffe basse e al piano di crescita a lungo termine di Ryanair. Per consentire ai nostri clienti da/per Palermo di prenotare la loro vacanza estiva al prezzo più basso, lanciamo una promozione con tariffe disponibili a partire da soli 21,99 euro per viaggi fino a ottobre 2022, che devono essere prenotati entro giovedì 23 giugno. Dal momento che queste tariffe super basse andranno a ruba rapidamente - conclude Bolla -, i clienti sono invitati ad affrettarsi ad accedere a www.ryanair.com per evitare di perderle".

Per Giovanni Scalia - Ceo di Gesap, società di gestione dello scalo aereo palermitano - "si consolida la partnership con Ryanair, compagnia che ha contribuito in maniera decisa all'aumento dei passeggeri da e per l'aeroporto internazionale Falcone Borsellino. La programmazione di questa stagione estiva conferma il solido rapporto commerciale, che ormai dura da tempo, con la compagnia, che continua a investire sull'aeroporto e sul territorio".