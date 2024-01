Ryanair conferma tutte le rotte da Palermo per l'estate 2024: venti destinazioni in Italia e venti all'estero

Ryanair trova l'accordo con Gesap e conferma per l'estate 2024 tutte le rotte in partenza da Palermo della passata stagione. Dopo l'intesa con la società di gestione dell'aeroporto Falcone Borsellino, sul sito della compagnia aerea irlandese sono stati caricati i voli da marzo fino a ottobre per 20 destinazioni italiane, compresa Forlì data per spacciata qualche giorno fa dal management dello scalo romagnolo, e per 20 destinazioni estere. Non è escluso che prossimamente il vettore low cost aggiunga qualche altra città a quelle raggiungibili da Punta Raisi con un diretto.

I voli Ryanair da Palermo per l'estate 2024

Palermo, in Italia, sarà dunque connessa con Alghero, Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi (da giugno a settembre), Cagliari, Cuneo, Forlì, Genova, Milano Malpensa, Napoli, Parma, Perugia, Pisa, Rimini, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Oltre i confini nazionali si potrà volare a Barcellona, Berlino, Breslavia, Bucarest, Budapest, Charleroi, Colonia, Cracovia, Dublino, Edimburgo, Francoforte Hahn, Karlsruhe, Londra Stansted, Madrid, Marsiglia, Memmingen, Norimberga, Parigi Beauvais, Valencia e Vienna. Su Berlino però i voli estivi, da aprile a ottobre, non risultano ancora caricati sul sito di Ryanair.

Le polemiche con la Regione e il riavvicinamento

Di sicuro c'è che sembrano ormai definitivamente alle spalle le polemiche della scorsa estate fra il gruppo guidato da Michael O'Leary e il presidente della Regione Renato Schifani. Il governatore aveva tirato in ballo anche la low cost irlandese, denunciando il caro voli cui sono sottoposti i siciliani. Poi a settembre c'era stato il riavvicinamento con le prove di dialogo fra Schifani e il ceo di Ryanair Eddie Wilson arrivato a Palermo per il lancio dei voli della stagione autunno 2023-inverno 2024. Adesso l'intesa con Gesap e la conferma delle 40 destinazioni che potrebbero presto crescere.