Ryanair presenta 41 rotte da Palermo e stuzzica la Regione: "Sconti inutili, si abolisca la tassa sul turismo"

Ryanair conferma le 40 rotte della scorsa stagione e aggiunge alle destinazioni previste per l'estate 2024 dall'aeroporto Falcone Borsellino un'altra città estera: si tratta di Poznan, altra meta polacca, raggiungibile con un diretto da Palermo dopo Cracovia e Breslavia. Nel giorno della presentazione nel capoluogo siciliano dell'operativo dei voli previsti tra marzo e ottobre, la compagnia irlandese torna a bussare alle porte della Regione dopo le polemiche sul caro voli di qualche mese fa: "Non crediamo negli sconti per i passeggeri siciliani che devono raggiungere il Nord Italia - dice il Ceo Eddie Wilson - chiediamo invece l'abolizione della tassa sul turismo che ostacola la crescita. In questo modo potremmo trasportare altri 3 milioni di passeggeri in Sicilia, creando 600 milioni di euro di indotto".

I voli Ryanair da Palermo dell'estate 2024

Intanto Ryanair, dopo aver caricato nei giorni scorsi i voli da Punta Raisi, sciorina i numeri della stagione alle porte. Oltre 600 voli settimanali sulle 41 rotte previste e maggiori frequenze su oltre 15 tratte già esistenti come Barcellona, Londra, Parigi e Vienna. "Questa crescita senza pari - si legge in una nota della compagnia - è sostenuta dall'impegno di Ryanair per l'aeroporto di Palermo, con 5 aeromobili (500 milioni di dollari di investimento) e il supporto ad oltre 2.600 posti di lavoro nella regione".

L'appello per l'abolizione della tassa sul turismo

Numeri che secondo la low cost potrebbero crescere a patto che la Regione si accolli il taglio dell'imposta. "Esiste un’opportunità per la Sicilia di garantire un incremento della capacità e della crescita del turismo nei prossimi 5 anni - afferma Wilson - a condizione che il Governo siciliano abolisca l’eccessiva addizionale municipale/tassa sul turismo che sta ostacolando la crescita della connettività e del settore turistico dell’isola. A seguito della recente decisione della Regione Friuli-Venezia Giulia di abolire l’addizionale municipale/tassa sul turismo dal 1° gennaio 2024, Ryanair ha lanciato una nuova base a Trieste e ha aggiunto una crescita del 50% per l'estate 2024. L'addizionale municipale/tassa sul turismo - aggiunge il Ceo di Ryanair - non esiste in destinazioni turistiche simili come le Canarie, le Baleari, Cipro o Malta. Se venisse abolita, Ryanair sarebbe pronta a rispondere come abbiamo fatto a Trieste, accelerando la connettività e la crescita del turismo sull’isola, aggiungendo oltre 3 milioni di passeggeri in più, creando 1.200 nuovi posti di lavoro, potenziando la connettività nazionale e internazionale e, infine, offrendo tariffe più basse per cittadini e visitatori della Sicilia".

Riggio (Gesap): "Deve essere lo Stato a rivedere la tassa"

Facile a dirsi, ma non così semplice a farsi, secondo quanto spiega Vito Riggio, amministratore delegato della Gesap, società che gestisce lo scalo palermitano, ma che in passato è stato a capo dell'Enac, l'ente nazionale aviazione civile. "Si continua a parlare di tassa municipale - dice Riggio - ma in realtà è un'imposta che è stata caricata nel corso del tempo. Su essa gravano tanti contributi, compreso quello per i vigili del fuoco. Uno Stato serio dovrebbe riordinare questa tassa, quantomeno ridurla, perché effettivamente è diventa una sorta di bancomat sul biglietto aereo. Se la tassa diminuisce, mi aspetto anche una riduzione del costo del biglietto e un'intensificazione del rapporto con le compagnie aeree. Ma è inaccettabile quello che ha fatto il Friuli Venezia Giulia, che tra l'altro è una regione che ha un peso modesto. Alla Sicilia con i suoi 20 milioni di passeggeri - conclude Riggio - rinunciare alla tassa costerebbe molto di più. Così diventa una concorrenza tra regioni che aumenta le differenze che sono già insopportabili. Dovrebbe essere lo Stato a rivedere la tassa".

Che cosa è la tassa sul turismo

L’addizionale comunale sui diritti di imbarco, detta anche tassa municipale o tassa sul turismo incassata dagli aeroporti per conto dello Stato ammonta a 6,5 euro a passeggero in partenza.

Dei 6,5 euro, infatti, circa 5 sono destinati all’Inps, 50 centesimi vanno al servizio antincendio negli aeroporti. Complessa la ripartizione dell’ultimo euro, che viene diviso tra Enav per i costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e i Comuni aeroportuali.