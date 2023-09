Ryanair contro il decreto prezzi: "E' stupido e illegale, in inverno meno voli per la Sicilia"

"Il decreto prezzi realizzato dal governo italiano è basato su dati spazzatura". Tuona Michael O'Leary, amministratore delegato di Ryanair, che in occasione della presentazione a Milano dell'offerta invernale della compagnia low cost, ha definito "rubbish" il provvedimento ideato dall'esecutivo per frenare gli aumenti registrati negli ultimi mesi. Il fondatore del vettore si è scagliato senza mezzi termini contro la misura: "È un decreto stupito e idiota che ridurrà i voli e aumenterà le tariffe. Un decreto illegale sui prezzi che sono convinto Bruxelles sia in ogni caso in procinto di rigettare, è completamente inapplicabile e avrà l’effetto opposto: ridurrà la capacità dei voli domestici e farà salire i prezzi".

"Il decreto sul tetto ai prezzi dei voli - ha aggiunto - è basato su dati spazzatura, consigli falsi e inaccurati di Enac, avrà l'effetto opposto a quello sperato, riducendo la capacità e aumentando le tariffe per la Sardegna e la Sicilia, fino a quando non verrà annullato dai Tribunali. Non abbiamo alcun algoritmo, non identifichiamo che tipo di telefono stai usando e non ti geolocalizziamo".

O'Leary ha anche spiegato che, proprio in conseguenza del decreto contro il caro voli, ridurrà il suo operativo invernale anche in Sicilia: "Abbiamo già ridotto i voli del 10% in Sardegna e quest'inverno faremo lo stesso con i voli domestici per la Sicilia, spostando questi voli sulle rotte internazionali. Le nuove rotte di quest'inverno da Orio e Malpensa saranno solo internazionali e non domestiche".

Caro voli: cosa prevede il decreto del governo

Il ceo della compagnia low cost ha parlato anche del caso Lufthansa-Ita: "La commissione europea darà presto il via libera all'accordo, perché la commissione europea dà sempre il via libera a Germania e Francia. Se Italia, Irlanda o piccoli Paesi, chiedono qualcosa, dicono 'non siamo sicuri, dobbiamo approfondire', ma se sono Germania e Francia, dà subito l’ok". O'Leary ha anche smentito l'eventualità che siano le resistenze di altre compagnie aeree a determinare le lungaggini di Bruxelles: "No, dietro alla commissione europea c’è sempre il governo tedesco e il governo tedesco ottiene sempre ciò che vuole. Ecco perché la commissione approverà l’accordo, se il governo tedesco lo vuole".

Codacons: "Ryanair, dichiarazioni vergognose: sospendere autorizzazioni"

Le dichiarazioni odierne dell'amministratore delegato di Ryanair, Michael O' Leary, contro l'Italia e il decreto del governo teso a calmierare i prezzi dei voli per le isole, sono "vergognose e devono portare a interventi urgenti". Lo afferma il Codacons che si rivolge al Ministero dei Trasporti e all'Enac perche' valutino la sospensione delle autorizzazioni alla compagnia. "Quella di Ryanair - che ha definito il decreto "stupido e idiota, basato su dati spazzatura", annunciando inoltre il rifiuto di comunicare all'Enac i prezzi medi dei voli - e' una vera e propria ribellione alle leggi italiane, e una dichiarazione di guerra al nostro paese con l'aggravante di ricorrere a minacce e ritorsioni, come il taglio dei voli per Sicilia e Sardegna, che finiranno per danneggiare unicamente gli utenti italiani del trasporto aereo", prosegue il Codacons spiegando che "per tale motivo riteniamo che il Ministero e l'Enac, ognuno per gli ambiti di propria competenza, debbano avviare approfondimenti urgenti circa le decisioni assunte da Ryanair contro il decreto sulle tariffe, arrivando a valutare, qualora ne sussistano i presupposti, la sospensione di tutte le autorizzazioni ad operare presso gli scali italiani concesse a Ryanair".