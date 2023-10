Russo (Confintesa federazione dipendenti regionali): "Cresce il malcontento tra i dipendenti regionali"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Presidente Schifani ottiene da Roma il via libera per sbloccare i concorsi che "consentirà di ringiovanire gli organici e di dotare la regione di professionalità mancanti". "È vergognoso" a dichiararlo sono i vertici di Confintesa, Federazione Dipendenti Regionali. "Stipendi non adeguati al costo della vita, ritardi nei pagamenti del Ford e dello straordinario, buoni pasto non pagati da un anno, diritto alla carriera negato, nessuna prospettiva di riclassificazione del personale, nessuna ricognizione seria delle professionalità presenti tra i dipendenti regionali, contratto scaduto e mancato rinnovo dei componenti dell’ARAN". "Il presidente si reca a Roma e non rappresenta al governo la anomalia dei 5.000 lavoratori di categoria A e B che attendono da anni la possibilità di essere riclassificati. Leggere che Schifani si ritiene soddisfatto per quanto ottenuto, senza però rendersi conto del malcontento generale dei dipendenti del comparto, che da diversi mesi mettono in atto forme di protesta nei vari uffici, appare una contraddizione che lascia l'amaro in bocca e che sicuramente inasprirà gli animi dei regionali", così dichiara il Dr. Antonio Russo, Segretario Confintesa Federazione dipendenti Regionali. Nell'ultimo incontro con i sindacati il governo si era impegnato a portare avanti un cronoprogramma finalizzato ad affrontare le tante importanti rivendicazioni e problematiche che riguardano il comparto. Ma tutto tace. Confintesa attiverà tutte le necessarie forme di protesta sperando nel più ampio coinvolgimento possibile e rivendicando, per l'ennesima volta, che venga riconosciuto il lavoro effettivamente svolto dai lavoratori di categoria A e B.

