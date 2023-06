Consorzio Sintesi e posti di lavoro a rischio, la posizione di Rsa Fp Cgil

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Fp Cgil si dissocia da quanto affermato da Ugl telecomunicazioni. La nostra sigla sindacale che attualmente rappresenta la quasi totalità dei lavoratori Sintesi nel sito di Palermo in fase di incontro con l’assessorato ha tenuto una linea ben diversa e protettiva dell’attuale realtà in cui i lavoratori di Sintesi sono impiegati. Fp Cgil ha pertanto sin da subito scartato, come ampiamente ed organicamente illustrato dai dirigenti dell’assessorato, l’ipotesi di passaggio dei lavoratori su altra cooperativa poiché violativa delle norme esplicitamente espresse dalla convenzione in essere tra Sintesi e WindTre. Riteniamo dunque, come espresso dall’assessorato, impercorribile la soluzione proposta da Ugl telecomunicazioni.

Quello che banalmente viene definito “interpretazione delle norme” è stato ponderato attraverso interpellanze/consulenze legali e ha riscontrato le medesime “interpretazioni”. In Claris non fit interpretatio. Siamo fiduciosi rispetto all’incontro richiesto in assessorato e auspichiamo, come espresso da altre sigle sindacali, in una lesta risoluzione della questione in favore del Consorzio Sociale Sintesi. Alcune sigle sindacali, ribadiamo, affermando il falso in merito all’allineamento delle organizzazioni sindacali sul passaggio alla nuova cooperativa, probabilmente stanno perseguendo interessi di parte per interrompere una convenzione inclusiva e di massima tutela in cambio dell’ignoto. Tutto sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori che sarebbero gli unici a farne le spese. "Il loro futuro non è una moneta di scambio per aiutare qualcuno a ottenere vantaggi o benefici, il loro futuro - tuona l’Rsa Fp Cgil Giuseppe Vitale - è sacro e va tutelato da giochi di potere. Il Consorzio Sociale Sintesi ha bilanci sani e non comuni nel variegato mondo delle cooperative che gli permettono di continuare nella sana gestione garantendo solidità e certezze ai lavoratori".

"Il passaggio a un’altra cooperativa - aggiunge l’Rsa Fp Cgil Domenico Spica - oltre a essere non previsto dalla norma e dalla convenzione, nelle mani di chi metterebbe i lavoratori? La gestione dell’art.14 nel settore Tlc, complicata ulteriormente da un territorio multiregionale, con centinaia di lavoratori è qualcosa di cui il Consorzio Sociale Sintesi può vantarsi sull’intero panorama Italiano come unica realtà".

"Per le lavoratrici e i lavoratori - dichiara l’Rsa Fp Cgil Belinda La Barbera - l’ipotesi di passaggio, oltre a essere illegale è un pericolosissimo salto nel buio che andrà a mettere in discussione i diritti che questi lavoratori hanno conquistato in 17 anni di onorato lavoro".

La Fp Cgil a tal proposito, per ottenere le risposte che servono a rasserenare le lavoratrici e i lavoratori del Consorzio Sociale Sintesi, ha indetto un sit in presso la sede dell’assessorato competente di via Trinacria giorno 9 giugno. Una delegazione della Fp Cgil dialogherà con gli organismi competenti al fine di fugare ogni ragionevole dubbio e incanalare questa vicenda nel verso giusto".