Rocco Forte: "Villa Igiea è il miglior albergo che ho, così abbiamo riportato il turismo di lusso a Palermo"

Una volta disse: "L’Italia è il paese leader mondiale del fashion, del design, del buon cibo. Vorrei farne il leader anche dell’hotellerie. Aprirò alberghi laddove mancano hotel di super lusso in grado di attirare il meglio della clientela internazionale. Come in Sicilia. Essere a Palermo, città magnifica, rappresenta un asset incredibile per Rocco Forte Hotels". Rocco Forte - 79 anni - si racconta a Milano Finanza e accenna anche ai piani di espansione del gruppo alberghiero in scia alla recente partnership con il fondo saudita Pif.

Quest'anno si festeggiano i primi 15 anni di Verdura Resort, la sua pionieristica scommessa, vinta, dopo un lungo travaglio burocratico, in Sicilia. "Prima di me nessuno e dopo di me un diluvio di iniziative simili? Verdura - ha detto Rocco Forte a Milano Finanza - ha avuto un inizio molto difficile, avendo aperto durante la crisi finanziaria. Da lì abbiamo investito a Palermo con la ristrutturazione di Villa Igiea: è il miglior albergo che ho, lo dico sempre. Abbiamo fatto ritornare un servizio di alto livello in grado di accogliere il turismo di lusso nel capoluogo siciliano. Verdura va sempre meglio: lo scorso inverno abbiamo fatto investimenti per 5 milioni e altrettanto faremo il prossimo inverno. Stiamo puntando molto più sul golf, a differenza degli ultimi anni. A Noto (Palazzo Castelluccio, ndr) faremo il nostro terzo investimento in Sicilia, che sta diventando una destinazione particolare per il turismo internazionale di alto livello. Sull'isola sono stato io a fare il primo passo, poi ci hanno seguito in molti. La Sicilia ha bisogno di aziende internazionali che entrino e facciano pubblicità, ma servono più voli e un miglioramento degli aeroporti".

Rocco Forte ha la cittadinanza britannica, è figlio di un emigrante che ha fatto fortuna. Suo papà, Charles, era nato nel 1908 in provincia di Frosinone. Emigrato in Scozia, aprì il primo milk bar su Regent’s street a Londra, poi una catena di caffè, quindi passò agli alberghi. Al suo apice aveva un impero di mille alberghi in mezzo mondo.

"Mio padre - ha detto Forte - è arrivato in Gran Bretagna a tre anni con mio nonno, a propria volta emigrato negli Usa a 14 anni: lì aveva fatto abbastanza soldi per tornare in paese, costruire una casa e sposarsi. Solo che le cose non andavano bene e mio padre raggiunse i parenti in Scozia, dove inizialmente lavorò con mio nonno in località balneari. Essendo però solo un lavoro stagionale, a 25 anni decise di trasferirsi a Londra con un prestito di 2 mila sterline garantito da mio nonno, grazie al quale aprì il suo primo milk bar. Da lì creò un impero acquistando molte aziende tramite scambi azionari, il che fece scendere la quota di capitale detenuta dalla famiglia. Poi c'è stata l'opa ostile e la vendita dell'azienda. A quel punto (nel 1996, ndr) avevo 51 anni e niente da fare, pur avendo molte ambizioni per la Trusthouse Forte. Ho deciso di ricominciare ed eccoci qui. Il futuro? Non voglio espandermi per espandermi, ma continuare a trovare alberghi speciali nella nostra migliore tradizione. Voglio puntare molto sul servizio, innovarlo e aiutare il nostro personale a crescere. Ora ho anche i miei figli che lavorano nel gruppo, ognuno con il suo ruolo, all'interno di un team di dirigenti molto capaci: spero che un giorno siano loro a portare avanti l'azienda".