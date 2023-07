"In 400 senza stipendio da aprile", la protesta dei lavoratori Karol

Sit-in dei lavoratori del gruppo Karol ancora in attesa del pagamento degli stipendi di aprile, maggio, giugno e della quattordicesima. Il presidio indetto da Fp Cgil, Uil Fpl e Fials, si è svolto dalle 10 alle 11,30 davanti alla sede di via La Farina. Una trentina i lavoratori presenti all’iniziativa.

"I lavoratori sono stanchi di sentirsi presi in giro – dichiarano i rappresentanti sindacali Michele Morello per la Fp Cgil Palermo, Alfredo Orofino per Uil Fpl e Antonio Ruvolo per la Fials -. Nonostante le dichiarazioni fatte dal presidente della Karol, nessuna promessa è stata mantenuta e si prosegue nella lotta. Il 26 è previsto un presidio alle ore 10 presso l’assessorato alla Sanità e chiederemo la revoca della convenzione con la Regione per inadempienza".

I 400 dipendenti delle strutture Karol di Palermo e provincia avevano incrociato le braccia a giugno, organizzando due giornate di sciopero per chiedere la regolarizzazione dei pagamenti e il rispetto delle scadenze.