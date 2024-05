Ritardi sui lavori nella zona industriale di Carini, Sicindustria: "Si faccia presto o le imprese scappano"

“Non voglio entrare nel merito di contese o beghe politiche, non è nella mia natura. Spiace tuttavia constatare che dopo mesi di dibattiti sulle Zes, di presentazioni, convegni, progetti e attività programmate o addirittura già avviate ci ritroviamo a fare un clamoroso passo indietro che ci riporta addirittura al punto di partenza. A quando le Zone speciali erano ancora un’idea o un contenitore vuoto". È quanto afferma il presidente di Sicindustria Palermo Giuseppe Russello, in merito ai ritardi del progetto da 8 milioni di euro del progetto di riqualificazione delle strade interne dell’agglomerato industriale di Carini ammessi ieri dall'assessore regionale alle Attività produttive durante un incontro con gli imprenditori del Ciac, coordinamento imprenditori aziende Carini, al Bioparco di Sicilia.

"Ricordo a me stesso - continua Russello - che nel mese di settembre, sull’onda dell’entusiasmo per il cambio di passo registrato, ho messo a disposizione i locali della mia azienda per ospitare un convegno in cui si parlava di interventi concreti per riqualificare l’area industriale di Carini. Attenzione, non stiamo parlando di avere autostrade a tre corsie, ma di lavori urgenti e necessari che richiediamo da anni, dal momento che le aree potenzialmente adibite all’attrazione degli investimenti sono attualmente prive di servizi essenziali e caratterizzate da una assoluta inadeguatezza delle infrastrutture. In quell’occasione ci è stato assicurato che entro dicembre ci sarebbe stata la gara". Gara che invece non è stata ancora indetta.

"Adesso apprendiamo - prosegue il presidente di Sicindustria - che questi lavori rischiano di slittare ancora o, peggio, di non partire affatto. Ripeto, a noi imprenditori non interessa che ci sia il marchio Zes o la bandierina di uno schieramento politico, vorremmo solo vedere i cantieri aperti e quel minimo di opere necessarie per poter dire che l’area in cui operiamo abbia quanto meno una parvenza di un polo industriale e i relativi servizi. Considerato che, come ci ha assicurato il governo regionale, le risorse sono disponibili, non capisco perché ci si ostini ad aspettare per mettere in moto la stazione appaltante e per far partire la gara. Basterebbe revocare l’atto con cui si dava incarico alla Zes, istituendo una conferenza dei servizi e affidando all’Irsap il ruolo di stazione appaltante". Possibilità quest'ultima ipotizzata anche dall'assessore Tamajo.

"Fra poco, tra l’altro - conclude Russello - sarà approvato il nuovo prezziario regionale e i progetti dovranno necessariamente subire una rimodulazione al ribasso. Ogni mese perso tra beghe e modifiche normative a tratti incomprensibili, visto che la Zes aveva cominciato a ingranare e a portare risultati, è un danno enorme per il territorio e per le imprese che si ostinano a investire a queste latitudini. E il rischio, purtroppo, è che mentre il medico (la politica) litiga o studia come cambiare anche le cose che funzionano, il malato (in questo caso le imprese) se ne va. Nella migliore delle ipotesi a investire altrove".

Cosa è previsto per la zona industriale di Carini

L'intervento infrastrutturale denominato "Progetto di riqualificazione delle strade interne dell’agglomerato di Carini", per una spesa complessiva di 8 milioni di euro, riguarda le strade interne dell’agglomerato industriale di Carini che fa parte degli insediamenti industriali della provincia di Palermo gestiti oggi dall’Irsap, Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.

Le strade interne oggetto di intervento sono: via Don Luigi Sturzo, via Padre Francesco Randazzo, via Angelo Russello, via Don Lorenzo Milani, via Galileo Galilei, via Matteo Picone, via Archimede, via Don Antonio Cataldo, via Mariano Di Trapani, le bretelle di collegamento tra la via Archimede e la strada statale 113, via Despuches, la strada di accesso dalla statale 113 alla stazione metropolitana “Carini Torre Ciachea” e la parallela alla Ss 113.

I lavori previsti consistono nella realizzazione delle rotatorie sulla via Don Luigi Sturzo, dello spartitraffico con barriere, del rifacimento del manto stradale, dei giunti di dilatazione, dei viadotti e delle barriere di protezione stradale e delle reti di protezione, e ancora la manutenzione dei marciapiedi, delle caditoie stradali e delle opere infrastrutturali, e infine, la sistemazione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, e il completamento dell'impianto di illuminazione stradale e di video sorveglianza.