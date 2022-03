Ponte Corleone, in vista della riapertura il consigliere Zacco lancia un appello: “Ristori per le attività danneggiate” 

"Ristori per le attività commerciali che non potranno, ormai, mai più recuperare quello che hanno perso". A chiederli, dopo la notizia della riapertura del Ponte Corleone è Ottavio Zacco, consigliere e presidente della Sesta commissione consiliare del Comune. “La città, per parecchi mesi, è stata divisa in due. Era davvero necessario?", si domanda il consigliere.

Dopo un incubo durato mesi, il servizio di Mobilità Urbana, a seguito della relazione dalla Icaro Progetti, nell’ambito delle attività di verifica, progettazione e manutenzione del Ponte Corleone, ha emanato un’ordinanza che prevede, da martedì, la circolazione a due corsie su entrambe le carreggiate e il limite di velocità a 50 chilometri orari. “Se da una parte, quindi, i disagi, legati al traffico, sembrano giungere ad uno snellimento, cosa ne è dei danni ai cittadini e alle attività commerciali dei quartieri limitrofi?”, prosegue Zacco secondo il quale è giusto che i responsabili paghino.