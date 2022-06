Formazione per l'ospitalità e la ristorazione di lusso, a luglio colloqui per i corsi a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’ospitalità e la ristorazione di lusso richiedono sempre più figure altamente qualificate. I giovani con passione e attitudine che investiranno nella loro formazione hanno reali e concrete possibilità di trovare lavoro e fare carriera. La Italian Luxury Hospitality Academy (www.itlha.com) è una scuola di alta formazione che con l’impegno nel presente e lo sguardo nel futuro sostiene l’eccellenza nell’ospitalità ed apre a giovani diplomati le porte degli hotel partner, indiscutibilmente aziende leader del lusso, per un inserimento professionale.

L’accademia si avvale dei migliori professionisti del settore, si trova in Sicilia, e punta sul vantaggio competitivo, tutto italiano, di un mix di talento e charme. La Italian Luxury Hospitality Academy investe sulla formazione specifica e su aziende e posti di lavoro di qualità. Si potrà scegliere di frequentare “La ristorazione nell’ospitalità di lusso:cucina raffinata e arte del servizio” oppure “L’ospitalità alberghiera di lusso:arte dell’accoglienza e cura degli ospiti”; transitando per quattro ambiti disciplinari, all'interno dei quali sono stati individuati le principali attitudini e competenze che, chiunque voglia lavorare nel mondo dell'ospitalità, deve saper esercitare alla perfezione.

Dal 4 al 16 luglio 2022 ci sarà un’altra occasione – con l’evento Open DAYS, Open CHANGE - per sostenere un colloquio conoscitivo online per la frequenza delle edizioni previste per ottobre 2022 e gennaio 2023 e che si terranno a Palermo. E’ richiesta una prenotazione registrandosi a https://www.itlha.com/openday.php.