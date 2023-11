Ripresa Sicilia, Tamajo: "Tempistiche europee per l’Isola che vuole voltare pagina"

“La tempistica di istruttoria dei progetti, da parte della Regione, del bando Ripresa Sicilia, fa ben sperare per una Sicilia che vuole voltare pagina e raggiungere il timing europeo”. Queste le parole dell'assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo. L’assessorato regionale di via degli Emiri a Palermo ha pubblicato il 17 ottobre 2023 i primi decreti di finanziamento dei progetti presentati in merito all’iniziativa Ripresa Sicilia, che ha fatto registrare un’ampia partecipazione di imprese (202) per un ammontare complessivo di investimenti richiesti di circa 470,5 milioni di euro pari ad agevolazioni di circa 343 milioni.

L’istruttoria, completata alla fine di luglio dal soggetto gestore Irfis, ha portato alla valutazione di tutti i progetti ammissibili e finanziabili; essa si concluderà entro fine mese, con la concessione del finanziamento anche ai restanti beneficiari.

"Dell’esperienza di Ripresa Sicilia si sottolineano due aspetti: il primo, è legato alla capacità di interessare parte rilevante del tessuto produttivo regionale con il coinvolgimento di molti operatori tra i più dinamici: ci aspettiamo che ciò possa dare un impulso apprezzabile alla crescita e al consolidamento di questo segmento. Il secondo fa notare la possibilità di selezionare progetti e comparti che più incidono sul grado di innovazione del sistema produttivo regionale, dunque con una maggiore selezione basata sul grado di innovatività e capacità di stimolare la crescita di alcuni tra i soggetti più interessanti presenti nel tessuto della Sicilia. Si tratta - conclude l'assessore - di una scelta selettiva, riservata non a sostenere la sopravvivenza o il mero rafforzamento delle attività, ma soprattutto lo sviluppo innovativo e tecnologico di imprese medio-piccole, ma con dinamiche e con iniziative potenzialmente di rilievo, anche collegate a filiere regionali o nazionali"