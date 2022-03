Caro bollette, la Cidec Sicilia lancia l'allarme: "Panificatori in difficoltà, pronti a chiudere le attività"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Panificatori siciliani in crisi e a rischio chiusura per l'aumento incontrollato dei costi delle utenze. A lanciare l'allarme è il presidente regionale della Confederazione italiana degli esercenti commercianti, Salvatore Bivona, che interviene nel dibattito in corso sul caro bollette di luce e gas. "I panificatori - chiarisce Salvatore Bivona - non devono semplicemente far fronte a nuove dinamiche legate ai maggiori costi energetici, ma anche all'aumento del prezzo della farina che, in media, si attesta intorno al venti per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e che in alcuni casi è addirittura raddoppiato". Un fenomeno anomalo, se si pensa che il grano utilizzato è quello raccolto la scorsa estate, pagato secondo criteri congrui. I

In ballo non c'è solo il futuro delle piccole botteghe - che la Cidec considera comunque di fondamentale importanza nel tessuto commerciale urbano - ma anche delle panetterie che annoverano al proprio interno una forza lavoro di oltre dieci dipendenti, e che distribuiscono i prodotti da forno nei punti vendita. "I mezzi di trasporto usano gasolio - sottolinea il presidente - e sappiamo che il costo dei carburanti è aumentato vertiginosamente nelle ultime settimane". Sia le attività piccole che medie, secondo le stime della Cidec, a breve non saranno più in grado di sostenere i costi per il funzionamento dei forni. "Per molte di esse - aggiunge Bivona - si fa sempre più reale lo spettro della chiusura".

All'orizzonte, ci sono conseguenze immediate per i consumatori. "Nella migliore delle ipotesi - osserva Bivona - i panificatori saranno costretti, pur di andare avanti, ad aumentare i costi di pane, pizza, biscotti e prodotti da forno: di certo, non una bella novità per le categorie più deboli economicamente, come anziani, pensionati e famiglie monoreddito". Nei prossimi giorni, è in programma un incontro tra il presidente e la rappresentanza siciliana di Altroconsumo, con l'obiettivo di analizzare possibili soluzioni da intraprendere per sostenere i panificatori. In particolare, la Cidec intende valutare l'opzione del gruppo di acquisto "Abbassa la bolletta" lanciato dall'associazione dei consumatori.