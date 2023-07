Controversie fra passeggeri e compagnie aeree, marittime e ferroviarie: arriva Conciliaweb

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con l’arrivo dell’estate non tardano ad arrivare nuove stangate per i consumatori: oltre il rincaro delle strutture alberghiere, anche i voli, specialmente le classe economy dei voli low cost, hanno subìto un rincaro che oscilla tra il 35% ed il 70% in più rispetto il 2022 per le rotte operate dall’Italia, sia nel territorio nazionale che in Europa. Ma sul fronte della tutela del passeggero arrivano anche buone notizie grazie al procedimento di conciliazione tra utenti e operatori economici del trasporto, non solo aereo, ma anche ferroviario, con autobus e marittimo istituito dal 03 aprile 2023 presso l’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Tutto grazie a Conciliaweb la nuova piattaforma online, già nota per risolvere il contenzioso con gli operatori delle telecomunicazioni, a cui Adiconsum si è accreditata, l’associazione dei consumatori aderente alla Cisl, è in grado di offrire un servizio di tutela sempre più efficace. “Adiconsum è sempre stata molto attiva nella difesa dei consumatori nel settore nevralgico del turismo; i casi più frequenti riguardano voli cancellati, negato imbarco per overbooking, e ritardi prolungati, spesso durante il periodo giugno-agosto” spiega Antonio Rocco Responsabile Adiconsum Palermo Trapani. Finora infatti i reclami non risolti costringevano i passeggeri/consumatori a rivolgersi al Giudice per ottenere il legittimo risarcimento da parte delle compagnie aeree, con costi e tempi che spesso inducevano alla rinuncia del diritto all’indennizzo, con Conciliaweb è stato possibile risolvere positivamente tutti i reclami e far così ottenere ai consumatori le somme loro spettanti (ad esempio, per cancellazione di volo o ritardo della partenza, sono stati ottenuti indennizzi da 250 euro fino a 600 per ciascun passeggero).

“Invitiamo quindi tutti coloro che hanno subìto un disservizio nel settore dei trasporti, o che non hanno ottenuto risposta al reclamo presentato all’Operatore, a contattarci, telefonicamente o via email, per una consulenza gratuita”. Adiconsum Palermo Trapani può essere contattata ai seguenti numeri: 091.307761 o 388.8822243 per la sede di Palermo e provincia e 092321182 o 3891331582 per la sede di Trapani e provincia; in alternativa è possibile inviare un’email a: palermotrapani@adiconsum.it.