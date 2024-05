Braccio di ferro sull'acquisizione dell'ex Blutec, cordata esclusa presenta ricorso al Tar

Una delle cordate escluse per l’acquisizione dell’ex Blutec si rivolge al Tar. E’ stato depositato il ricorso da parte di Sciara holding e Smart city group che hanno chiesto ai giudici amministrativi del Lazio, con l’assistenza dell’avvocato Anna Ferraris, l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di assegnazione della gara di cessione dello stabilimento di Termini Imerese alla Pelligra Italia holding per 8 milioni di euro. I ricorrenti erano stati esclusi perché la proposta non era stata valutata congrua dai commissari straordinari che hanno valutato le proposte.

L'operazione prevede la riqualificazione dell'area industriale e l'assunzione di 350 degli attuali 560 dipendenti, a cui vanno aggiunti gli altri duecento dell'indotto, mentre la restante parte dovrebbe essere "accompagnata" verso la pensione con un piano da 30 milioni di euro complessivi già stanziati dalla Regione Siciliana, ma che deve ancora essere oggetto di un confronto con i sindacati che avevano chiesto al ministero delle Imprese di essere ricevuti per entrare nel merito dell’offerta.

La decisione di perfezionare la procedura col deposito del ricorso al Tribunale amministrativo è stata presa dopo che il gruppo Sciara holding e Smart City, la cui proposta non era stata considerata congrua, ha ricevuto dal ministero i documenti della gara come da richiesta di accesso agli atti fatta nei mesi scorsi. Dai documenti, secondo la cordata ricorrente, emergerebbero alcune incongruenze relative ai punteggi attribuiti alle cinque offerte valutate dai commissari rispetto ai criteri di premialità che erano stati stabiliti nel bando di gara.

Uil: "Agiremo legalmente contro i responsabili dei licenziamenti"

"E' necessario che il governo nazionale e regionale - affermano Luisella Lionti, segretaria Uil Sicilia, ed Enzo Comella, coordinatore regionale della Uilm - convochino subito un confronto con le organizzazioni sindacali. Non è pensabile un nuovo stop per i lavoratori dell'ex Blutec soprattutto a ridosso della chiusura dell'amministrazione straordinaria fissata per il prossimo 4 novembre. Nel caso che il ricorso venga accolto e non ci sia una ulteriore proroga dell'amministrazione straordinaria, siamo a pronti a intraprendere azioni legali contro chi ha provocato i licenziamenti. Questo rallentamento, o anche uno stop, delle procedure con nuova gara causerebbero ulteriori ritardi a una vertenza ormai ventennale. Bisogna puntare invece alla reindustrializzazione del territorio e garantire un futuro a tutti i lavoratori".