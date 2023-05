Nuova vita per il Sea Club di Terrasini, da quest'estate diventa ristorante e lounge bar

Non più solo matrimoni ed eventi privati, ma anche cene e aperitivi aperti a tutti. Nuova vita per il Sea Club di Terrasini che, in piena pandemia, aveva annunciato di mollare la strada della discoteca, nonostante per anni sia stato una pietra miliare del mondo delle notti estive. Ora il cambio rotta e uno sbiadito ritorno alle origini: non si torna a ballare, ma da quest'estate apre come ristorante e lounge bar.

Dal 2 giugno e fino alla fine della stagione, segnata al 30 ottobre, infatti, a prendere il timone del Sea Club è Agorà, azienda specializzata in catering che si occupa già del ramo eventi del Costa Ponente, a Capo Gallo. "Una sfida importante - spiega a PalermoToday Fabrizio Piazza, nuovo gestore del locale a Terrasini - che ci vede condurre uno dei luoghi iconici del Palermitano".

Il contratto di gestione tra la proprietà (Vittorio Orlando) e Agorà prevede che quest'ultima si occupi della stagione estiva del Sea Club per dodici anni. "Non più solo matrimoni ed eventi privati dunque - prosegue Piazza - ma anche cene e aperitivi vista mare. Ci occupiamo di catering da 7 anni, gestire un ristorante è il nostro pane quotidiano".

Nessun lavoro di ristrutturazione all'orizzonte. "Solo qualche piccolo intervento di manutenzione e pulizia" conclude Piazza. Intanto, l'organizzazione prevede sessanta posti a sedere nella terrazza superiore, in prossimità del bar, con possibilità di ordinare per cenare, ma anche di prendere un drink nella zona lounge bar. La terrazza inferiore, invece, che si affaccia sul mare sarà riservata agli eventi privati e, di tanto in tanto, ospiterà anche musica live.