Torna alle origini l'ex Renato bar di Mondello: apre Belvedere, si chiamava così 70 anni fa

La piazza di Mondello torna alle sue origini. Dopo 8 anni dalla sua chiusura il locale che ha ospitato l'ex Renato Bar (che dopo la chiusura si trasferì di fianco) riapre giovedì. Si chiamerà Belvedere - questo era il suo nome negli anni Cinquanta - la nuova insegna legata al mondo del cibo. Un modo per rendere omaggio al celebre locale che (prima di chiamarsi Renato) che a metà del secolo scorso portò lì turisti e tanti palermitani che dalla città raggiungevano il mare per frequentarlo.

Un bar-gelateria, ma anche un piccolo ristorantino, lounge e pizzeria. Oltre 200 metri quadrati all'interno, più o meno 50 all'esterno, quasi 160 coperti, sarà aperto dalla mattina alla sera: caffè e cornetti, gelati, pezzi di rosticceria, primi e secondi piatti di carne e di pesce, dolci, ma anche pizza appunto.

L'inaugurazione, prevista per le 18, è aperta alla città. "Vogliamo festeggiare con tutta la gente che in questi anni ha atteso questo momento. I colori del nuovo locale - racconta a PalermoToday il titolare Daniele Seidita - ricordano Mondello. C'è il blu del mare, in una tonalità più simile all’ottanio, e il giallo del sole. Un omaggio alla nostra terra".

Intanto sono 25 le assunzioni tra pasticceri, rosticceri, cuochi, fattorini, camerieri, banconisti e pizzaioli per la nuova epoca di un ristorante che, non solo per 36 anni con Renato bar, ma anche prima, ha segnato la storia di Mondello che adesso non aspetta altro che vivere una seconda era.