Rinasce l'ex Motel Agip, sarà un hotel a quattro stelle con 120 camere extralusso

Nuova vita per l'ex Motel Agip. La struttura alberghiera aperta più di sessant'anni, nota come Hotel Idea e ormai chiusa da quasi dieci anni, entro il 2024 diventerà un hotel di lusso a quattro stelle in grado di accogliere fino a 60 mila turisti in un anno. Almeno questo è il programma della nuova proprietà.

L'operazione, da quasi 10 milioni di euro, è firmata dal Gruppo Bulgarella, la holding siciliana presieduta dall'imprenditore Andrea Bulgarella (ex presidente del Trapani calcio, oggi patron della Lucchese e alla guida della società che conta quasi 29 alberghi in tutta Italia tra Sicilia, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Veneto) che ha rilevato per 3 milioni di euro l'immobile di viale Regione Siciliana dalla società Sant'Anna Real Estate.

Come sarà il nuovo hotel

Sette piani per un totale di 120 camere a cui vanno aggiunti locali tecnici, magazzini, sala banchetti, cucina, un ristorante, un bar e tre sale conferenze. I lavori di ristrutturazione e riqualificazione (il cui valore complessivo ammonta a circa 6 milioni di euro) inizieranno entro la fine dell'anno. Poi la corsa per l'apertura entro il 2024. L'insegna Motel Agip, però, sarà archiviata lasciando il posto a un nuovo nome che sarà ufficializzato a ridosso dell'apertura "nel rispetto della storia dell'albergo e della città" dice a PalermoToday Ray Lo Faso, palermitano classe '74 e direttore generale del Gruppo Bulgarella.

Il gruppo, che conta 2.450 camere in tutta Italia, con un valore patrimoniale di circa 400 milioni di euro, ha già investito in Sicilia ma è la prima volta che apre una struttura ricettiva a Palermo. Suoi, secondo il modello di sviluppo del gruppo orientato al recupero di strutture dismesse o in disuso, alcuni noti hotel quattro o cinque stelle siciliani come i monasteri Golf Resort a Floridia (in provincia di Siracusa), la Tonnara di Bonagia e Palazzo Platamone a Trapani, nonché Cala la luna a Favignana.

La storica struttura ricettiva di viale Regione, che diventerà un albergo con un'anima commerciale moderna, dopo la fase di progettazione e ristrutturazione, godrà di una fase di startup per poi essere dato in affitto ad altre strutture alberghiere, non occupandosi il Gruppo Bulgarella della gestione diretta degli hotel. Nulla, ancora, si sa in merito al destino degli ex lavoratori che potrebbero tuttavia essere valutati come futuri dipendenti.

La storia del Motel Agip

Specializzato nell'acquisizione e nel recupero di immobili storici o di pregio che vengono trasformati in strutture ricettive di alto livello, il Gruppo Bulgarella investe tutto sull'albergo aperto nel 1960, quando Enrico Mattei fondò la Semi (società esercizio Motel Italia SpA), ramo dell'Agip (azienda generale italiana petroli), che si occupava delle strutture ricettive lungo le arterie autostradali.

Il Motel Agip è stato infatti un format di ospitalità nato agli inizi del Novecento e diventato un'icona dell'America on the road. In Italia la società fondata da Mattei resistette fino agli anni '90, arrivando a gestire una quarantina di strutture, per poi procedere a una progressiva dismissione dei motel. La Semi venne messa in liquidazione nel 1994.