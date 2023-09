Riapre il Mondello Palace Hotel, sarà il primo albergo del marchio Movenpick d'Italia

Ci saranno 66 stanze, 14 suite, 5 sale riunioni, ma anche un ristorante, un bar, una spa, un grande parco verde e una piscina. Il Mondello Palace Hotel, il quattro stelle superior chiuso nel 2020 per la pandemia e mai più riaperto, entro il 2024 rialzerà il sipario dopo un importante intervento di restyling che lo trasformerà nel primo albergo di lusso della catena Movenpick d'Italia.

Accor sigla un contratto di franchising

Nel 2014 una ristrutturazione aveva ammodernato la struttura di viale Principe di Scalea. Ora, grazie a un contratto di franchising che Accor (uno dei principali gruppi alberghieri al mondo) ha siglato con la Italo Belga, titolare dell'immobile, per lo storico hotel di Mondello inizia una nuova vita. "L'intervento della società Italo Belga - spiega a PalermoToday il presidente Antonio Gristina - è volto alla riqualificazione del suo patrimonio. Non era nostra intenzione vendere o dismettere l'hotel simbolo di Mondello, ma di farlo rivivere attraverso una riqualificazione. Vogliamo continuare su questa strada, come già fatto con La Sirenetta, e dare impulso a iniziative come questa, capaci di incidere in termini di sviluppo dell'intero territorio. Questo intervento rappresenta un ulteriore passo verso nuovi progetti futuri".

Il gruppo Movenpick darà il suo apporto in termini di consulenza, distribuzione, gestione e marketing, mentre la proprietà dell'immobile resterà alla Italo Belga. "Ci siamo concentrati su questo progetto - prosegue Gristina - attraverso l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie a inserire la struttura in una fascia superiore in termini di ospitabilità, con un riadeguamento totale degli spazi. Il nostro partner che è affiliato a un colosso come Accor, con cui abbiamo condiviso totalmente il progetto, procederà a una ristrutturazione integrale dell'hotel seguendo il suo stile e allocando anche il Mondello Palace in un mercato di fascia più alta".

Un progetto che guarda al futuro nel segno del passato

La Italo Belga, così, guarda al futuro nel segno del passato. "Perché non possiamo dimenticare la nostra storia - precisa ancora il presidente Gristina -. Nel 1910, ad esempio, il grande intervento di natura urbanistica che realizzò la linea tranviaria da Palermo al mare si inserì in un progetto di sviluppo del territorio che portò, tra le altre cose, anche alla creazione della spiaggia, al completamento della bonifica e alla nascita di una serie di infrastrutture, tra cui anche l'Antico Stabilimento Balneare e, non ultimo, il Mondello Palace".

La clientela sempre più esigente, ha così spinto la società che gestisce il patrimonio immobiliare a fare questo passo. "Per noi è importante agire sul territorio - conclude - e queste sono attività che fanno da volano al rilancio, non solo turistico. La ristrutturazione non è fine a se stessa, ma avrà anche un impatto urbanistico, con la creazione e il miglioramento di certe infrastrutture, come il miglioramento della rete stradale, condivise anche con l'amministrazione comunale. Oltre cento anni fa questo tipo di approccio è stato pioneristico. Oggi quello stesso territorio non è più vergine, ma è possibile continuare su quei passi con logiche sostenibili e moderne".