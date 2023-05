Dopo 8 anni rinasce l'ex Renato Bar: apre un nuovo ristorante nella piazza di Mondello

Buone notizie per Mondello. Sulle ceneri dell'ex Renato Bar da giugno una nuova insegna legata al mondo della ristorazione contribuirà a dare lustro alla piazza. Dopo 8 anni di stop, riaprono le saracinesche di uno dei simboli del quartiere, completamente rinnovato nel format e nella gestione.

Circa 25 le assunzioni, oltre 200 metri quadrati all'interno, più o meno 50 all'esterno, quasi 160 coperti: questi i numeri del nuovo locale, il cui nome è ancora top secret (ciò che si sa è che la parola "Mondello" sarà presente nell'insegna). Dalla colazione alla sera, avrà tante anime: caffè e cornetti, gelati, pezzi di rosticceria, primi e secondi piatti di carne e di pesce, dolci, ma anche pizza.

Intanto procedono i lavori di ristrutturazione, per oltre 200 mila euro di investimento. I locali sono infatti chiusi dal 2015, dal giorno in cui Renato Bar disse per sempre addio a Mondello dopo 36 anni di storia. Ora una nuova epoca: dal design moderno, saranno molti i riferimenti al verde e alle piante intorno alle storiche volte dell'immobile.

Le selezioni per il personale inizieranno a fine maggio. Il titolare, Daniele Seidita, cerca pasticceri, rosticceri, cuochi, fattorini, camerieri, banconisti e pizzaioli. "Una sfida riaprire in un luogo iconico per la piazza - racconta a PalermoToday Seidita, che è anche proprietario di D2 Daniels - che non ci mette paura. Miriamo a fare grandi numeri, non solo in estate, ma tutto l'anno. La terrazza al momento non partirà, ma quando la apriremo speriamo di far crescere ancora di più queste aspettative".