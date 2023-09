Ci rivediamo al Baby Luna, nuova apertura per lo storico bar di viale Regione Siciliana

Ci rivediamo al Baby Luna. Da domani lo storico bar di viale Regione Siciliana riapre i battenti dopo la chiusura dello scorso anno. In quell'occasione, dopo 44 anni, il noto ritrovo sulla circonvallazione disse addio alla città. Un "per sempre" che è durato appena un anno e mezzo, anche se la storica proprietà è uscita di scena.

A prenderlo in gestione subentrando alla famiglia Fiore e rilevando anche l'insegna, sono stati i fratelli Nina e Gioacchino Ciresi, già noti al mondo della ristorazione. Ora la data della riapertura: da domani, infatti, il bar tornerà ad accogliere h24 lavoratori e viaggiatori che si ritrovano a passare dal ponte Corleone. Per l'occasione una festa, per tutta la notte, a porte chiuse a partire dalle 23.

Esce così di scena la Ge.Co. - Gestioni Commerciali srl, che ad aprile del 2022 consegnò le lettere di licenziamento ai nove dipendenti che rimansero senza un lavoro. Tra loro un pasticcere, un rosticcere, quattro banconisti e tre cassieri. Tra i motivi che spinsero la proprietà a questa scelta anche le limitazioni sul ponte Corleone. Ora, con la nuova gestione, sono state assunte 15 persone.

Tornano dunque caffè, rosticceria, pasta, dolci e gelato no stop. Oggi la struttura, dopo mesi di ristrutturazione, è completamente rinnovata. Un moderno lounge bar con una sala aperta dal mattino alla sera, 24 ore su 24, che offirrà non solo colazioni, ma anche aperitivi, pranzi veloci e cene, ma anche pasticceria e gastronomia, in continuità con il passato. Tra qualche tempo, secondo quanto apprende PalermoToday, potrebbe aprire anche un centro scommesse.

Aperto per la prima volta nel 1978, l’insegna Baby Luna è stata per ben 44 anni un punto di riferimento per chi passava di lì per una gita fuori porta. La chiusura fu infatti una tegola per molti, che lo salutarono con nostalgia. "Ci vediamo al Baby Luna", storica frase che tutti i palermitani hanno pronunciato almeno una volta nella vita. Ora il ritorno che porta il sorriso nella gente che non avrebbe mai voluto leggere della sua chiusura.