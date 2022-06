Completato il restyling del punto vendita di via Catania: fashion show per la riapertura

Dopo i negozi di via Libertà e via Leonardo Da Vinci, l’estate Famila prosegue con due grandi ristrutturazioni. Riapre oggi il market di via Catania 138 che, dopo il rinnovo dei locali, punterà ad offrire ai suoi clienti un’esperienza di spesa diversa, fatta di stile e divertimento. Poi a luglio toccherà al supermercato di via Alcide de Gasperi.

L’insegna ha trovato un espediente ironico per celebrare il lato “Fashion" acquisito dopo il restyling.“Belli Belli Belli” recita il claim della campagna che in questi giorni invita tutti a partecipare al grande evento di apertura nato dal connubio tra immagine, divertimento, style e Gdo: il Famila fashion show del 24 giugno. Mondi all'apparenza estranei, grazie all’ironia, avvieranno un dialogo inedito in occasione del grande riapertura pensata per un pubblico trasversale. Il taglio del nastro del nuovissimo Famila market sarà un susseguirsi di “sfilate” divertenti, buona musica, promozioni imperdibili e premi per i clienti.



L’estate è partita e la voglia di socialità e di show off aumentano: aperitivi, vernissage e inaugurazioni si alternano tra le vie della città; così anche Famila Sicilia ha scelto di mostrarsi al proprio pubblico non solo più bella di prima ma anche più memorabile e coinvolgente.