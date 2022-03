Suite con terrazza privata e aperitivi con dj set: via alla riapertura estiva di Villa Igiea

A pochi giorni dalla comunicazione delle date di avvio di stagione del Verdura Resort (17 marzo) e di Masseria Torre Maizza (1 aprile), Rocco Forte Hotels annuncia anche la riapertura estiva del suo ultimo gioiello in Sicilia, Villa Igiea, fissata per giovedì 17 marzo.

Dopo l’inaugurazione lo scorso giugno e una prima stagione da record terminata a gennaio 2022, il gioiello Liberty di Palermo torna ad accogliere gli ospiti internazionali e i bon vivant locali nella sua interezza a completamento dei lavori nella Palazzina Donna Franca edificio adiacente al corpo principale della villa che un tempo ospitava il celebre Cercle des Etrangers della famiglia Florio.

"Il restauro - spiegano dagli uffici di Rocco Forte Hotels - ha riportato allo splendore originale il Salone Belmonte al piano terra, che con le sue ampie vetrate affacciate sul Golfo di Palermo rappresenta una soluzione unica per meeting e congressi, mentre ai due piani superiori, 12 nuove camere e Suite hanno sostituito gli uffici presenti in precedenza. Punta di diamante fra le nuove soluzioni di soggiorno è la Forte Suite intitolata a Donna Franca. Posizionata al primo piano ed estesa su una superficie di 144 mq, la Donna Franca Suite offre assoluta privacy in un ambiente accogliente e moderno decorato con eleganti complementi d’arredo e manufatti artistici. A disposizione degli ospiti un raffinato salottino, camera da letto matrimoniale Super King, ampio bagno in marmo con cabina doccia e vasca separata e una suggestiva terrazza privata arredata di 90 mq affacciata sulle acque del Mediterraneo".

Nella nota si legge: "Completamente privatizzabile per soggiorni di gruppo e multigenerazionali, la Palazzina Donna Franca offre la possibilità di collegare la Donna Franca Suite con una Executive Room comunicante anch’essa dotata di terrazza privata, oppure le due Suite all’ultimo piano per ottenere un grande attico con vista sull’intera baia con una terrazza comune di 420mq, garantendo soluzioni ideali anche per piccoli eventi privati. Numerose le attività studiate per l’arrivo della bella stagione, dal Sunday Brunch al Ristorante Florio disponibile ogni settimana fra il 20 marzo e il 29 maggio all’aperitivo con Dj Set alla Terrazza Bar Igiea; oltre a una serie di pacchetti alla Irene Forte Spa, studiati ad hoc per coppie e gruppi di amiche desiderosi di combinare momenti di benessere a rilassanti aperitivi nell’area solarium".

Da Rocco Forte Hotels aggiungono: "Gli amanti dell’arte contemporanea potranno inoltre prendere parte a due esperienze indimenticabili organizzate dal team Concierge: Cook&Dine nell’atelier dell’artista Nicola Pucci, pittore palermitano attualmente in mostra a New York, e un esclusivo dialogo con l’artista Ignazio Schifani, pittore e maestro di restauro degli affreschi cha ha lavorato anche a Buckingham Palace. In occasione della Pasqua, Villa Igiea propone inoltre due esperienze in esclusiva per gli ospiti che permetteranno loro di scoprire alcune delle tradizioni più peculiari nella regione durante la Settimana Santa. Il primo è un tour fra due storici borghi della Sicilia occidentale: l’albanese Piana degli Albesi, dove viene celebrato il rito religioso bizantino con abiti tradizionali tramandati di madre in figlia e dove gustare i migliori cannoli della regione, e il borgo di Prizzi dove ogni domenica di Pasqua si replica l’antica cerimonia dei Balli dei Diavoli; il secondo è una visita serale guidata personalizzata durante il Giovedì dei Sepolcri (Giovedì Santo) agli altari più belli delle chiese celebri di Palermo, fra cui la Cattedrale, Santa Caterina e San Giuseppe di Teatini. Non mancano naturalmente le attività in-house per celebrare il weekend pasquale con amici e parenti: dalla lezione di cassata siciliana al Pranzo di Pasqua al Ristorante Florio con l’abituale caccia alle uova nel bucolico giardino della Villa per gli ospiti più piccoli, e fino al trattamento benessere creato ad hoc per le vacanze pasquali disponibile alla Irene Forte Spa che abbina un massaggio alle pietre calde vulcaniche ad una degustazione di cioccolato, frutta e biscotti artigianali. E per assicurare il giusto twist al weekend basterà provare lo speciale Easter Cocktail creato appositamente da Salvatore “The Maestro” Calabrese per Terrazza Bar Igiea: una miscela dal gusto esplosivo a base di rum, marsala aromatizzato all’uovo, cacao in polvere e spuma di cioccolato".