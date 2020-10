Fondi per ncc e taxi, Falcone: "Dieci milioni per il settore senza click day"

"Così come ci è stato richiesto dalle associazioni di categoria, abbiamo posticipato l'avvio delle procedure di presentazione delle domande per i contributi a sostegno di licenze Ncc e taxi. La richiesta dei rappresentanti della categoria, accolta dal governo Musumeci, è volta ad avere più tempo per predisporre le necessarie documentazioni, istanza che abbiamo accolto di buon grado. Occorre precisare che i dieci milioni che il governo Musumeci ha messo a disposizione della categoria, non verranno ripartiti attraverso 'click day' poiché la dotazione è sufficiente per soddisfare tutti gli aventi diritto. La domanda verrà comunque presentata digitalmente, e ci sarà una finestra temporale abbastanza ampia per poterlo fare". Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a proposito degli aiuti stanziati dal governo Musumeci per licenze Ncc e taxi.

"Tre milioni di euro andranno ai tassisti, in ragione di 2750 euro a soggetto. Gli altri sette milioni verranno ripartiti fra Ncc, motocarrozzine e vettori nautici, nella misura di 1650 euro in ragione di ogni veicolo. Tutto ciò a sostegno di un comparto duramente provato dalla crisi del covid-19", conclude l'esponente del Governo Musumeci.