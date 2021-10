La Regione avrà un nuovo Piano autobus, Falcone: "Più mezzi green e risorse alle aziende"

"Accogliamo le sollecitazioni di Anav e Asstra, a proposito di fondi e programmi per il trasporto pubblico su gomma in Sicilia, e prendiamo spunto dall’occasione per rassicurare tutti: entro novembre, una volta definiti gli ultimi dettagli, pubblicheremo il Piano autobus della Regione Siciliana, attraverso cui acquisteremo decine di nuovi e moderni mezzi ad alimentazione green, investendo circa sessanta milioni di euro per migliorare l’efficienza della mobilità quotidiana dei siciliani". Così l’assessore regionale ai Trasporti Marco Falcone, replica alle accuse mosse da Anav Sicilia e Asstra Sicilia.

Il presidente di Anav, Antonio Graffagnini, stamani aveva sottolineato che "Le imprese pubbliche e private del trasporto di linea su gomma urbano ed extraurbano da troppi mesi attendono di avere dalla Regione Siciliana, ormai diventata troppo sorda ai nostri appelli: 50 milioni di euro, somme che fanno parte degli importi in acconto che lo Stato ha da numerosi mesi trasferito alla stessa Regione a titolo di partecipazione, in periodo di pandemia da Covid-19, sia per i mancati ricavi da traffico che per il pagamento dei servizi aggiuntivi per il trasporto in sicurezza degli studenti nell'anno scolastico 2020-2021".

"Per quanto riguarda, invece - prosegue Falcone - i fondi per le aziende che si occupano del trasporto pubblico, sempre entro novembre erogheremo ben 17 milioni per integrare le retribuzioni previste dal contratto nazionale di lavoro. Sulle risorse destinate a coprire i mancati ricavi delle imprese, circa 15 milioni, attendiamo che le stesse completino gli adempimenti su monitoraggi e certificazioni da espletare sul portale Tpl nazionale. Infine - conclude l’esponente del governo Musumeci - i pagamenti per i servizi aggiuntivi, espletate le ultime verifiche ancora in corso, saranno erogati così come preventivato"