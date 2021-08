Regione e Irfis premiano 10 idee innovative per fare impresa: tre sono "made in Palermo"

Sono frutto dell'ingegno di giovani imprenditori, che riceveranno un contributo economico. C'è chi ha posto le basi per un nuovo social network, chi punta a produrre pale di fico d'India per ottenere dei semilavorati come integratori alimentari e chi si orienta alla tutela dei beni culturali

Un nuovo social network che aggrega gli utenti per affinità di interessi; la creazione di nuovi prodotti biologici attraverso la fermentazione; un'applicazione che consente un car sharing per il trasporto di persone con invalidità e difficoltà motorie. Sono alcune delle dieci migliori proposte di autoimprenditorialità presentate da giovani siciliani, vincitrici del concorso “La tua idea di impresa in Sicilia” bandito dalla presidenza della Regione e dall'Irfis. Tre delle idee premiate sono "made in Palermo".

Una pergamena a ciascun progetto inserito in graduatoria è stata consegnata oggi pomeriggio al PalaRegione di Catania, durante una cerimonia con il presidente della Regionea, Nello Musumeci, il presidente dell'Irfis, Giacomo Gargano, il presidente del comitato di valutazione dei progetti, Rosario Faraci (docente dell'Università di Catania). Ogni progetto selezionato riceverà un finanziamento di diecimila euro da parte dell'Irfis.

"Stimolare la creatività dei giovani e incrementare la cultura dell'autoimprenditorialità - ha detto Musumeci - sono gli obiettivi per i quali abbiamo immaginato un concorso sul migliore progetto d'impresa in Sicilia, affidato ai giovani neolaureati. La risposta è stata davvero entusiasmante: quaranta le proposte pervenute, tutte di pregio. Dieci saranno saranno direttamente sostenute finanziariamente dalla nostra Irfis, altre potranno esserlo dopo una ulteriore valutazione, affinché l'idea diventata progetto possa approdare alla sua concreta realizzazione".

"Ancora una volta - ha aggiunto Giacomo Gargano - il governo regionale ha voluto affidare all'Irfis una missione importante. I progetti presentati testimoniamo la bontà dell'iniziativa e della nostra missione, stimolare le imprese che già sono sul mercato e rivolgerci a nuovi imprenditori, alle startup, alle imprese femminili che hanno più difficoltà a entrarvi".

"Abbiamo ritrovato un fil rouge che ha legato tutti i progetti - ha sottolineato il Rosario Faraci, presidente del Comitato di valutazione - a cominciare dall'atteggiamento positivo di chi vuol fare impresa nel nostro territorio. Poi, una forte attenzione ai temi del momento: sostenibilità ambientale, transizione energetica, inclusione sociale. Infine, abbiamo apprezzato la voglia di avviare percorsi virtuosi per creare valore aggiunto per i portatori di interesse nel territorio".

Il comitato di valutazione, nominato dal presidente della Regione e che vede come componenti anche Tindara Abbate (docente dell'Università di Messina) e Alessandro Albanese (presidente di Confindustria Sicilia), ha esaminato le 40 domande ammesse a concorso, sulla base dei criteri di valutazione previsti dal regolamento del bando. Per concorrere bisognava avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, essere residenti in Sicilia da almeno sei mesi ed essere inoccupati o disoccupati al momento della presentazione della domanda.

L'elenco dei progetti vincitori in ordine di graduatoria

Move (Francesca Falcone), Attivamente (Manuela Mancuso), Colori e sapori in fermentazione (Giovanni Cuius Iuculano), Bencler l'orologeria 2.0 (Emanuele Giuffrida), Frida (Yasmine Maria Granata), South Digital Art (Mario Costa), Super Sofia (Vincenzo Merenda), Il braccio verde (Alfredo Conoscenti), Wamico libera le tue emozioni (Pietro Anastasi), Nopal_Ita (Vincenzo Luca Picone).

I progetti nati a Palermo che sono stati premiati

WAMICO LIBERA LE TUE EMOZIONI - Pietro Anastasi. Creare un social network in chiamata denominato Wamico. Il progetto è quello di far nascere un social che permetta a due utenti sconosciuti di essere abbinati in un match privato tramite una stanza di interesse comune. Le chiamate potranno avvenire anche in forma anonima, in quanto questo social ha l'obiettivo di rendere più facile l'esternazione di un'emozione o di uno stato d'animo.

NOPAL_ITA - Vincenzo Luca Picone. Produrre cladodi (pale) di fico d'India, per ottenere dei semilavorati come integratori alimentari. Il progetto nasce in Messico dove si ricorre al fico d'India in molteplici campi d'applicazione. Pertanto l'ideaimprenditoriale vuole valorizzare il territorio siciliano tramite la produzione di prodotti del settore agroalimentare, che sianoeco sostenibili e che favoriscano la biodiversità.

SOUTH DIGITAL ART - Mario Costa. L'obiettivo della proposta è l'insediamento, in Sicilia, di uno studio professionale specializzato nell'utilizzo delle nuove tecnologie afferenti alla geomatica e all'informatica, sfruttandone le opportunità applicative specialmente per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali, sia per quanto riguarda le fasi di acquisizione dei dati, sia per tutte le fasi di rappresentazione, diffusione e comunicazione multimediale.