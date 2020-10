Fondi alle imprese: vertice tra Regione, Irfis e Cassa Depositi e Prestiti-Venture Capital

Si è tenuto a Palermo l’incontro tra l'assessorato regionale all'economia, Irfis-Finsicilia e Cassa Depositi e Prestiti-Venture Capital per un'intesa sui fondi per l’innovazione destinati alle imprese.



Durante l’incontro sono stati presentati i fondi per gli investimenti diretti e indiretti, già a disposizione degli imprenditori, e sono state approfondite le politiche di gestione dei fondi esistenti, che stanno favorendo la nascita di nuovi gestori a supporto delle startup, in tutte le fasi del ciclo di vita dell’impresa.

"In Sicilia - si legge in una nota - la community imprenditoriale sta crescendo e si stanno moltiplicando i momenti di condivisione e generazione di nuove opportunità, attraverso il coinvolgimento di aziende, investitori, startupper e pubbliche amministrazioni. Un risultato favorito dalle azioni del Governo regionale che, sin dal suo insediamento, ha erogato importanti risorse e fornito strumenti innovativi al 'sistema delle nuove imprese' dell’isola, in particolare attraverso la creazione di sinergie con agenzie e istituzioni a supporto delle startup ed attivando collaborazioni con gli attori di riferimento a livello internazionale".

Presenti all’incontro il vicepresidente della Regione Siciliana ed assessore per l’Economia Gaetano Armao ed il direttore generale del dipartimento Finanze Benedetto Mineo; per Cdp Venture Capital Sgr, l’amministratore delegato Enrico Resmini e per Irfis Fin Sicilia il presidente Giacomo Gargano ed il direttore generale Giulio Guagliano.