Regione, pubblicato l'avviso per impianti di produzione di idrogeno "verde": "Sicilia hub del Mediterraneo"

Primo passo per creare la filiera dell'idrogeno "verde". La Regione Siciliana, attraverso il dipartimento dell'Energia, ha pubblicato l'Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse. Il bando è finanziato con le risorse del Pnrr per la “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, per complessivi 40 milioni di euro.

Saranno finanziate proposte progettuali di investimento fino a un massimo di 20 milioni ciascuna. Dovranno prevedere la riconversione di aree industriali non più utilizzate per creare centri di produzione e distribuzione di idrogeno verde, ossia prodotto attraverso la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, in particolare grazie al solare. I progetti dovranno essere presentati a partire dal 1 febbraio e sino al 17 febbraio. La graduatoria delle proposte pervenute dovrà essere pubblicata entro il 31 marzo.

"Siamo stati i primi a consegnare l'Avviso pubblico al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica - sottolinea il presidente della Regione Renato Schifani - raggiungendo un primo traguardo a cui l'Amministrazione regionale lavorava già da qualche anno. Questo, però, è solo il punto di partenza che ci permette di guardare al futuro con ottimismo: la Sicilia vuole diventare un punto di riferimento nazionale ed europeo per la produzione di energia pulita".

"Con questa misura - spiega l'assessore all'Energia e ai Servizi di pubblica utilità, Roberto Di Mauro - si dà avvio concreto alla Strategia regionale dell'Idrogeno. Ci attendiamo grande partecipazione dalle imprese di settore e dovremo lavorare intensamente e con celerità per rispettare la tempista imposta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il nostro intento è fare diventare la Sicilia un vero e proprio Hub del Mediterraneo nella produzione di idrogeno "verde", una tecnologia che può permettere alla nostra Isola di essere la vera avanguardia nella decarbonizzazione. Ringrazio il direttore uscente del dipartimento dell'Energia, Antonio Martini, che si è speso con passione per raggiungere questo obiettivo".

Si tratta di un percorso avviato da un paio di anni. La Strategia regionale dell'idrogeno, infatti, è stata approvata dalla giunta regionale il 29 gennaio 2021 con la delibera n. 47 che ha portato anche alla costituzione dell'Osservatorio regionale dell'Idrogeno, in cui sono rappresentate le istanze del mondo scientifico e industriale, non soltanto siciliano, mettendo a disposizione del tessuto industriale e scientifico dell'Isola le prime consistenti risorse finanziare afferenti un più ampio masterplan elaborato dall'Amministrazione regionale, documentazione disponibile nella pagina dedicata del sito del dipartimento dell'Energia.



L'Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento dell'Energia della Regione Siciliana ed è consultabile a questo link.