Regione, l'assessorato all'Economia avvia la redazione del Defr 2022-2024

L'assessorato all'Economia della Regione Siciliana, guidato da Gaetano Armao, ha avviato il percorso per la redazione del nuovo Defr 2022-24 che dovrà concludersi, come previsto dalla normativa di contabilità pubblica, entro il 30 giugno. Il documento, al quale contribuiscono i diversi assessorati, sara' sottoposto all'approvazione della Giunta e, infine, all'Ars per l'esame.

"L'attuale contesto non puo' essere valutato senza riferimento alle stringenti ipotesi di sviluppo della situazione sanitaria, anche se lo scenario tendenziale del Def 2021 si basa sull'aspettativa che dopo la prossima estate le misure di contrasto all'epidemia da Covid-19 avranno un impatto moderato e decrescente nel tempo sulle attività economiche", spiegano dall'assessorato, prevedendo il raggiungimento dell'80% di popolazione vaccinata al massimo entro ottobre e "sviluppi positivi" sul fronte delle terapie da anticorpi monoclonali. In merito all'andamento dell'economia, il Def nazionale precisa che "l'andamento dell'economia italiana e internazionale continua ad essere condizionato dall'epidemia da Covid-19 e dalle conseguenti misure sanitarie" e ammette subito dopo che il contagio reale "è stato nettamente peggiore di quanto prefigurato non solo nel Def nazionale 2020, ma anche nella Nadef successiva".

"Considerata l'importanza dello strumento programmatico in questa delicata fase - ha precisato Armao - in questo periodo di pandemia e dei drammatici effetti che essa ha causato alla nostra economia, gli uffici saranno attenti alle rilevazioni di tutti gli Istituti ed i modelli macroeconomici riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale, utili alle proiezioni per il prossimo triennio, con particolare attenzione alle diverse variabili che la pandemia ha causato e potrebbe causare, fino a quando il programma vaccinale degli Stati non sia completato".