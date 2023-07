Reddito di cittadinanza sospeso, cosa fare per la presa in carico dei servizi sociali

Sono oltre 11.500 le famiglie palermitane che hanno ricevuto l'sms con il quale gli è stata comunicata la sospensione del reddito di cittadinanza, come previsto dalle "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" del governo Meloni. Il Comune, in seguito al provvedimento nazionale, fornisce oggi chiarimenti sui requisiti di accesso e le modalità di attivazione della presa in carico da parte dei Servizi sociali.

"I nuclei familiari composti esclusivamente da adulti tra i 18 ed i 59 anni, non disabili - spiega Fernanda Ferreri, capo area delle Politiche socio sanitarie del Comune - potranno essere presi in carico solo in caso di documentata situazione di fragilità (legata ad esempio a condizioni di salute, personali o familiari). Gli interessati possono chiedere appuntamento presso la sede del Servizio sociale di comunità dove risultano residenti e richiedere di verificare la loro presenza sulla piattaforma Gepi ovvero richiedere il passaggio su Gepi ove sussistano le condizioni per la presa in carico da parte del servizio sociale".

"Solo se la situazione di fragilità, adeguatamente documentata, trova conferma nella valutazione del Servizio sociale - continuano dal Comune - quest’ultimo potrà procedere alla presa in carico sociale. Qualora tale analisi venga conclusa con esito diverso da A (a cui corrisponde l’invio al Centro per l’impiego), si avvierà la presa in carico da parte del Servizio sociale e si potrà concordare un Patto per l’inclusione sociale (Pais) con i beneficiari, nel quale saranno contenuti reciproci impegni".

La fruizione del reddito di cittadinanza per i nuclei familiari in cui sono presenti minori, disabili e adulti over 60, si protrarrà, invece, per tutto il 2023, a prescindere dalla presa in carico del Servizio sociale in accordo con la naturale scadenza della domanda, non precludendo la possibilità di presentare una nuova domanda di rinnovo dopo il mese di stacco.