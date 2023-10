Reddito, niente stop per oltre duemila famiglie a Palermo: e c'è la proroga per la presa in carico

Sono più di duemila le famiglie palermitane che da agosto a oggi, dopo la presa in carico dei servizi sociali, sono riuscite a mantenere il reddito di cittadinanza. E adesso arriva una proroga fino al 30 novembre per rivolgersi agli sportelli istituiti dal Comune in ognuna delle otto circoscrizioni cittadine e per verificare se si ha diritto a ricevere il sussidio oltre le sette mensilità, dopo le quali per alcune categorie era previsto lo stop.

A comunicarlo è l'assessore all'Assistenza sociale e alle Politiche Rosi Pennino. "Grazie all’incontro tenutosi a Palermo tra l’assessorato e il vice ministro Maria Teresa Bellucci, promosso dal vice sindaco Carolina Varchi - afferma Pennino - è stata accolta dal governo nazionale la richiesta di proroga giunta dall'amministrazione comunale. Siamo riusciti a ottenere questo importante risultato, che certamente darà respiro ai servizi sociali impegnati nell’attività di presa in carico e rasserenerà molte persone che hanno diritto alla prosecuzione del beneficio del reddito cittadinanza, ma che rischiavano di restare fuori per via della scadenza prossima".

A luglio scorso furono oltre 11 mila le famiglie alle quali l'Inps inviò un sms con il quale comunicava la sospensione del reddito di cittadinanza. "Ma allora ci fu un errore e il messaggio arrivò anche a nuclei familiari ai quali il beneficio non andava bloccato", ricorda l'assessore. Da allora in poi, è iniziato un viavai senza sosta verso i servizi sociali territoriali. "Il numero di persone assistite, oltre le duemila famiglie prese in carico e che continuano a percepire il Reddito, non è quantificabile", continua Pennino.

Ma c'è ancora chi non è passato dagli uffici. E in questi giorni, in seguito a una sorta di censimento effettuato in assessorato, c'è chi sta ricevendo sms dal Comune con la convocazione per un colloquio. "Si tratta di messaggi che stiamo inviando ai soggetti che ancora non si sono presentati e dei quali dobbiamo verificare i requisiti perché potrebbero ancora avere il diritto alla percezione del Reddito", spiega Pennino.

Gli sportelli attivi in ognuna delle otto circoscrizioni (non tutti all'interno dei locali della sede della stessa circoscrizione) riceveranno il pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e il mercoledì anche dalle 15 alle 17.30. Gli otto uffici sono stati, di recente, potenziati con 4 unità di personale per ognuno. L'assessore, infine, ricorda che "hanno diritto ancora al reddito di cittadinanza i nuclei familiari con almeno una persona over 60 o con un disabile o con un minore". A chi non possiede i requisiti è consigliato rivolgersi al Centro per l'impiego. Dal prossimo gennaio, comunque sia, il reddito di cittadinanza andrà in soffitta e al suo posto arriverà l'Adi, assegno di inclusione.