Rap, Francesco Sinopoli nuovo segretario aziendale Fiadel Cisal

E’ Francesco Sinopoli il nuovo segretario aziendale in Rap del sindacato Fiadel Cisal, unica organizzazione autonoma firmataria del contratto nazionale di Igiene ambientale. “Siamo felici di accogliere nella nostra famiglia Francesco Sinopoli – dice il segretario regionale Fiadel Cisal Giuseppe Badagliacca – che arriva in Cisal con un nutrito gruppo di iscritti e che, insieme a Felice Cuffaro, curerà le relazioni aziendali. Francesco e il suo gruppo hanno maturato una grande esperienza in altre realtà sindacali e oggi scelgono Cisal per la serietà, la competenza e l’esperienza che dimostriamo ogni giorno nel difendere i lavoratori nel pubblico e nel privato”.

“Rap vive da anni una situazione di profonda difficoltà - dicono Badagliacca e Sinopoli - che ha inevitabili refluenze su tutta Palermo. E’ necessario tornare al tavolo del confronto e individuare, tra parti sociali e datoriali, gli strumenti migliori per garantire la sopravvivenza dell’azienda, il che vuol dire un piano industriale degno di questo nome, una reale tutela dei lavoratori che non possono reggere all’infinito i doppi turni mettendo a repentaglio la propria sicurezza e un management aziendale all’altezza. Queste sono le pre-condizioni per costruire un futuro sostenibile e certo, a vantaggio dei dipendenti e dei cittadini”.