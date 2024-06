Le assunzioni dei primi 106 operatori alla Rap, Fp Cgil Palermo: “Bene ma vigileremo sul rispetto dei tempi”

La Fp Cgil Palermo commenta positivamente il passo avanti fatto oggi dalla società che a Palermo gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti con l’autorizzazione all’assunzione dei primi 106 nuovi operatori ecologici, che entreranno in servizio “entro i prossimi venti giorni”.

“L’approvazione da parte del cda di Rap e le dichiarazioni del presidente Giuseppe Todaro vanno nella direzione da noi auspicata – dichiara Andrea Gattuso, segretario Fp Cgil Palermo - Vigileremo affinché i tempi che sono stati annunciati dal presidente Todaro siano mantenuti e che vengano al più presto messe in atto le procedure per l’assunzione di tutto il fabbisogno, i 306 operatori ecologici e i 46 autisti, fino al completamento delle graduatorie”.

Proprio ieri Andrea Gattuso e Riccardo Acquado, segretario aziendale Fp Cgil alla Rap, avevano sollecitato ai vertici aziendali l’assunzione degli operatori ecologici per colmare immediatamente i disservizi dell’azienda nella raccolta e scongiurare una nuova emergenza rifiuti estiva.

Le graduatorie finali per le assunzioni dei 306 nuovi dipendenti sono state già pubblicate a maggio. La Fp Cgil proprio ieri aveva chiesto di far partire subito i primi 106 operatori e a seguire gli altri 200. “L’assunzione degli operatori ecologici deve avvenire con la massima urgenza, non può essere più posticipata- avevano chiesto Gattuso e Acquado - specie alla luce dell’ennesima crisi dei rifiuti in città che è sotto gli occhi di tutti e che dipende dalla carenza di personale”.