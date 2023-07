Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, raccolta firme della Cisl in piazza Lolli

Prosegue la raccolta di firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare della Cisl nazionale che prevede la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende. Il prossimo appuntamento in città sarà giovedì 20 luglio dalle 17 in piazza Lolli, dove si troverà il banchetto della Cisl Palermo Trapani. Il 26 luglio invece sarà la volta di Casteldaccia, dove si potrà firmare in piazza Matrice a partire dalle 9.30.

"Ad ogni banchetto riscontriamo il grande interesse di lavoratrici e lavoratori che vogliono diventare sempre più protagonisti del futuro delle aziende nelle quali lavorano, dei pensionati che vogliono supportare così il futuro dei propri nipoti e anche di chi ancora un lavoro non ce l'ha ma spera che con questa legge si possa imprimere la svolta necessaria all'economia e alla crescita dell’occupazione", commenta Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani. Fra i possibili vantaggi per i lavoratori dunque: aumenti salariali, qualità e stabilità del lavoro, maggior produttività e competitività, zero delocalizzazioni, più investimenti, una piena coesione sociali, e rientro delle imprese dall'estero.