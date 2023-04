Aumenta tutto ma Palermo è una delle città dove la pasta costa di meno in Italia

Se Palermo è la città italiana in cui maggiormente ha pesato negli ultimi mesi l'aumento dell'inflazione (come da dati Istat), è però contestualmente uno dei posti in cui, a marzo scorso, la pasta ha avuto un costo abbastanza contenuto, tra i più bassi a livello nazionale: mediamente 1,50 euro al chilo. La città - come Siracusa - si piazza così subito dopo Cosenza, la più economica in assoluto da questo punto di vista, dove un chilo di pasta costa in media 1,48 euro. Cifre ben lontane dalla carissima Ancona, dove un chilo di pasta costa ben 2,44 euro, ma anche dalla media nazionale, pari a circa a 2,13 euro al chilo. La mappa dei listini della pietanza più consumata dagli italiani (ben 23 chili a testa all'anno) è stata stilata da Assoutenti che, alla luce dei risultati, ha chiesto un intervento di Mister Prezzi e anche del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, perché facciano chiarezza sul tema.

Dopo Ancona, tra le città dove la pasta costa di più, c'è Modena (2,41 euro al chilo), seguita da Cagliari (2,40 euro), Bologna (2,39 euro) e Genova (2,38 euro). "Tra la città più costosa e quella meno cara la differenza di prezzo è del 64,8%, pari a quasi 1 euro in più al chilo", denuncia Assoutenti. Se poi si confrontano i prezzi attuali con quelli in vigore a marzo 2022, si scopre che i rincari più pesanti sono avvenuti in diverse province della Toscana: il record spetta a Siena, dove un chilo di pasta sale da una media di 1,37 euro al chilo dello scorso anno ai 2,17 euro di oggi, con un aumento del 58,4%. Prezzi più che raddoppiati in 12 mesi anche a Firenze (52,8%) e Pistoia (51,8%). A livello nazionale si è comunque registrato un aumento medio del +25,3% rispetto allo scorso anno (quando mediamente un chilo di pasta costava 1,70 euro).

"La pasta è uno dei beni più amati dagli italiani, con un consumo pari a circa 23 chili a persona in un anno ed è evidente che listini così elevati incidono sulle tasche dei consumatori – spiega il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi – inoltre oggi va considerato che i prezzi del grano sono omogenei su tutto il territorio nazionale e si attestano attorno ai 38 centesimi al chilo: non si capisce quindi la ragione di differenze dei listini al dettaglio della pasta così elevate tra le varie province. Per questo abbiamo deciso di inviare il nostro dossier a Mister Prezzi e al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, affinché accertino se sulla pasta siano in corso speculazioni o anomalie atte ad alterarne i prezzi al dettaglio".