Carini, tutto pronto per l'apertura di Decathlon: saracinesche su dal 30 giugno

Tra un mese Decathlon aprirà un nuovo punto vendita all'interno del centro commerciale Poseidon, a Carini. Il negozio dedicato all'abbigliamento e alle attrezzature sportive, il primo nel palermitano, è quasi pronto e aprirà i battenti il 30 giugno. I lavori nell'area vanno avanti da mesi e mancano solo gli ultimi ritocchi per l'inaugurazione. Lo store - come anticipato lo scorso gennaio da PalermoToday - è grande quasi tremila metri quadrati. Saranno dunque presto 7 gli store del colosso francese in Sicilia, già presente a Catania, Milazzo (Messina), San Cataldo (Caltanissetta), Melilli (Siracusa), Ragusa e Trapani. Palermo grande assente.

"Palermo - ha spiegato Cristiano Riccardi, area manager di Decathlon Italia - rappresenta un territorio molto ricco dal punto di vista delle occasioni per praticare sport. Dalle attività acquatiche a quelle più legate all’outdoor, il contesto naturale offre molteplici scenari. Siamo fieri di aggiungere ai 6 negozi già aperti sull’Isola questo nuovo punto di incontro per sportivi e sportive. Il progetto sull’Isola non si estingue con l’apertura di un ulteriore punto vendita. L’obiettivo è andare oltre la vendita di prodotti e istituire con il territorio relazioni proficue con tutte le realtà che abbiano a cuore la diffusione dello sport e della vita attiva: club, scuole, associazioni".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Antonino Castelluccio, store manager di Decathlon Carini, tra gli organizzatori, in collaborazione con Water Experience, della ‘Festa dello Sport’ che si è svolta a Mondello domenica 29 maggio: “Siamo in prima linea nella pianificazione di attività e partnership che possano contribuire attivamente alla strategia di consolidamento e diffusione della nostra mission: rendere lo sport accessibile a tutti, promuovendo la cultura del movimento fisico e del benessere psicofisico”.

Non solo cliente finale, ma anche l’obiettivo di avvicinarsi sempre più ad associazioni sportive, club, enti e scuole: “Vogliamo creare un unico ecosistema in cui Decathlon può far da collante, ad esempio tra club e scuole, per creare eventi in tutto il territorio siciliano – ha aggiunto Alessandro Nannini, Account manager -. La nostra volontà è quella di avvicinare quante più possibili persone allo sport. Eventi, manifestazioni e incontri sono utili anche a far scoprire alla gente anche nuove attività e discipline per questo abbiamo già in mente una serie di progetti che svilupperemo in tutta l’isola per cercare di raggiungere questo nostro fine”.