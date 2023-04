In provincia di Palermo 5 nuovi Punto Poste Casa&Famiglia: salgono a 17 le sedi sul territorio

In provincia di Palermo viene potenziata da oggi la rete dei Punto Poste Casa&Famiglia, il nuovo spazio dove i cittadini possono trovare tutta l’offerta di prodotti e servizi dedicati alla casa e alla famiglia. Un unico punto di contatto pensato per semplificare e valorizzare la relazione con il cliente.

I cinque nuovi Punto Poste Casa&Famiglia sono attualmente disponibili a Palermo, in piazza Principe di Camporeale e via Brunelleschi, a Bagheria, in via Papa Giovanni XXIII, a Terrasini e Capaci e si aggiungono ai 12 già esistenti nel capoluogo, presso le sedi di via Roma, via Alcide De Gasperi, via Gen. Arimondi, via Leonardo da Vinci, viale Regione Siciliana Sud Est, piazza Unità d’Italia, via Rocco Pirri e via Suor Maria Dolores di Majo e in provincia a Bagheria, nella sede di via Capitano Emanuele Basile, a Misilmeri, a Villabate e a Termini Imerese, nella sede di via Bevuto.

"Nei Punto Poste Casa&Famiglia - si legge in una nota - è disponibile la nuova arrivata in casa Poste: Poste Energia, l’offerta con il prezzo della materia prima luce e gas bloccato per 24 mesi, con due opzioni di pagamento: quella tradizionale, con importo variabile in base a quanto consumato nel mese e quella innovativa a rata fissa, calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente. I Punto Poste Casa&Famiglia offrono anche offerte sulla telefonia mobile e fissa, compresa la fibra ultraveloce con prezzo bloccato e nessun vincolo di durata e di attivare facilmente la PostePay Evolution, la carta prepagata dotata di iban che consente di accreditare lo stipendio o la pensione, di inviare e ricevere bonifici e richiedere la domiciliazione delle utenze. Consentono inoltre di sottoscrivere una polizza Rca Poste Guidare Sicuri, per assicurare l’auto di famiglia dai danni causati a persone o cose".

Poste italiane ricorda infine che in queste sedi "è possibile richiedere tutti i prodotti più 'tradizionali', come ad esempio il libretto di risparmio postale, una forma semplice e sicura di risparmio, senza costi di apertura, gestione o chiusura e con versamenti e prelevamenti gratuiti in qualsiasi ufficio postale, e il buono fruttifero postale, con tassazione agevolata sugli interessi maturati al 12.50% e la garanzia di poter riavere indietro l’intero capitale investito in qualsiasi momento".