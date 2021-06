"Pulizie del Conca d'Oro, licenziati i dipendenti sottopagati": venerdì manifestazione di protesta

"Non solo sottopagati, adesso anche licenziati perché l'azienda non può applicare il contratto avendo vinto un appalto a una tariffa molto bassa. Arriva la beffa per i lavoratori che si occupano delle pulizie al centro commerciale Conca D'oro". Lo denuncia la Uiltucs Sicilia che spiega quanto accaduto.

"La ditta Cleaning Global Service - dicono dal sindacato - si è aggiudicata un appalto nel centro commerciale Conca D'Oro ad un prezzo molto basso. Questa almeno è la giustificazione dell'impresa che pretende di fare lavorare gli addetti con una paga oraria che si aggira addirittura sui 4 euro l'ora".

"Una condizione vergognosa – dice Marianna Flauto, segretario generale della Uiltucs Sicilia – non si può andare avanti così. Il centro commerciale non può pensare di risparmiare sulla pelle dei lavoratori, una struttura così prestigiosa non può permettersi di affidare un appalto ad aziende che non applicano i contratti collettivi di riferimento e invece utilizzano altre formule pirata pagando i lavoratori 4 euro l’ora e senza la quattordicesima mensilità. Per altro il licenziamento di lavoratori è l'ennesimo atto gravissimo che non possiamo tollerare. Ci batteremo in tutte le sedi, chiediamo l'intervento della Prefettura, della Finanza, dell'Ispettorato del Lavoro affinché questa condizione di sfruttamento abbia fine. Non possiamo consentire che vengano avallate queste forme di "sfruttamento” gravissime. Denunceremo tali condizioni agli enti preposti e porteremo avanti le azioni legali".