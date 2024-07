Accordo sule aree ferroviarie tra Comune, Rfi e Fs: si punta a potenziare infrastruttura e sistemi di scambio

Il Comune di Palermo, Rfi e Fs Sistemi urbani, rispettivamente società capofila del Polo infrastrutture e del Polo urbano del Gruppo Fs, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato al potenziamento infrastrutturale, del sistema di scambio intermodale e alla rigenerazione urbana delle aree ferroviarie presenti nel capoluogo siciliano. A sottoscrivere l'accordo il sindaco Roberto Lagalla, il presidente di Rfi, Dario Lo Bosco, e l'amministratore delegato nonché direttore generale di Fsi Sistemi urbani, Umberto Lebruto.

L'accordo prevede l'istituzione di un tavolo tecnico con l'obiettivo di definire e sviluppare la strategia e gli interventi, lavorando per promuovere e favorire interventi di efficientamento del sistema dei trasporti ferroviari e di miglioramento dell’integrazione modale. Prevista la rigenerazione urbana degli asset ferroviari dismessi e/o in via di dismissione con interventi di ricucitura che aumenteranno l’attrattività complessiva delle aree, con la possibilità di riusi temporanei e l’inserimento di nuovi servizi pubblici e privati.

"Un protocollo di cruciale importanza per la città - ha sottolineato Lagalla - che sancisce il partenariato strategico tra il Comune e il gruppo Fs superando la fase in cui le infrastrutture ferroviarie agiscono sul territorio comunale senza adeguata concertazione e mitigazione degli impatti e senza prendersi cura anche degli spazi superficiali e limitrofi alle stazioni. Così, invece, ogni stazione del passante e dell’anello ferroviario e le aree ferroviarie dismesse attorno a Notarbartolo e Sampolo potranno restituire alla cittadinanza e ai turisti aree di rigenerazione, parchi, parcheggi e servizi".

"L'obiettivo generale dell’amministrazione comunale - sottolinea l'assessore comunale alla Mobilità sostenibile, Maurizio Carta - è che dove si realizzano importanti infrastrutture di trasporto debbano essere contemporaneamente attuati gli interventi di rigenerazione urbana circostanti, in modo che si contribuisca alla qualità della vita urbana e alla riqualificazione dello spazio pubblico. Anche a Palermo, come consuetudine in altre città, si inaugura una stagione urbanistica dove la matrice di mobilità non è un piano parallelo, ma è una parte strutturale della nuova idea di città e dove i finanziamenti connessi alle infrastrutture concorrano a realizzare anche la città pubblica, agevolando la realizzazione di parchi, ciclovie e luoghi per il tempo libero".

Rini: "Una svolta per la nostra città"

"Il protocollo d'intesa - dichiara il presidente della commissione Urbanistica del Comune, Antonio Rini - rappresenta una svolta per la nostra città perché consentirà la rigenerazione di importanti spazi urbani legati ai cantieri del passante e dell'anello ferroviario. Spazi che vanno restituiti ai palermitani, i quali godranno di un nuovo sistema di trasporto pubblico sostenibile e che permetterà di lasciare a casa l'automobile. Il lavoro della commissione Urbanistica si è rivelato prezioso, grazie al contributo trasversale e competente di tutti i suoi componimenti e una ritrovata intesa di collaborazione e sinergia con Rfi".