I rider di Carini in sciopero: "Crescono i costi, si abbassano gli stipendi"

I rider di Carini entrano in sciopero. "Gli stipendi - si legge in una nota dei lavoratori - subiscono ulteriori ribassi, nonostante le nuove impennate sui prezzi. Glovo continua a espandersi avviando costantemente la piattaforma su nuovi territori, ma nonostante la crescita dell’azienda i salari dei lavoratori continuano a subire dei ribassi. Esempio emblematico sono i rimborsi carburante riconosciuti per ogni km. Glovo non applica in tutti i territori le medesime condizioni di retribuzione, questo determina una guerra al ribasso, in cui gli unici a farne le spese sono i lavoratori".

"I rider di Carini - continuano i lavoratori - si sono visti abbassare il rimborso chilometrico da 40 a 35 centesimi e inoltre si sono visti abbassare i bonus dei vari slot giornalieri. In uno scenario in cui il costo del carburante è aumentato nuovamente superando 1,95 euro al litro. La piattaforma Glovo decide di scaricare tutti i costi del “rischio di impresa” sui lavoratori, continuando a creare un modello di business tossico, in cui l’azienda massimizza i guadagni abbattendo unilateralmente i costi del Personale. Glovo, come le altre piattaforme appartenenti al gruppo Assodelivery, una visuale distorta del mondo del lavoro, millantando ancora una falsa autonomia sul lavoro dei Rider".

"Adesso siamo stanchi - concludono - e diciamo ad alta voce 'no allo sfruttamento, sì alle tutele e a una equità del lavoro. Insieme per tutte e tutti".