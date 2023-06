"No alle limitazioni imposte dall'Ue sulla pesca a strascico", scatta la protesta in tutte le marinerie siciliane

Le marinerie italiane si mobilitano per ribadire il proprio no al Piano d’azione Ue che impone una serie di misure dirompenti per l’assetto del settore. L’appuntamento è per venerdì 23 giugno con una serie di iniziative promosse dal mondo della rappresentanza di cooperative, imprese e lavoratori Agci Agrital, Confcooperative FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare, Coldiretti Impresapesca, Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila Pesca.

Il piano promosso dal commissario alla Pesca ed all’Ambiente, Virginijus Sinkevicius, prevede una forte limitazione della pesca a strascico in tutta Europa entro il 2030 e propone la creazione di ulteriori aree marine protette, senza considerare l’impatto sociale ed economico su imprese, lavoratori, territori e basandosi su dati scientifici non aggiornati e accurati.

Un piano che - denunciano associazioni e sindacali di settore - ci porterà alla totale dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento di prodotti ittici. L’obiettivo è la salvaguardia di un settore che garantisce sicurezza alimentare e un approvvigionamento equo, salutare e sostenibile di prodotti ittici freschi e con alti standard di qualità, che rispettano le regole di tracciabilità e certificazione europea.

Con la mobilitazione si punta anche ad assicurare un futuro a migliaia di lavoratori, cooperative, imprese, famiglie e territori. Lo smantellamento della pesca a strascico causerebbe peraltro - sottolineano tutte le sigle di settore - un aumento delle importazioni da Paesi in cui la pesca non rispetta la nostra legislazione in materia di ambiente, sicurezza e lavoro. In Italia la pesca a strascico rappresenta il 20% della flotta totale peschereccia - concludono le associazioni di rappresentanza - con 2088 unità, circa 7000 lavoratori, il 30% degli sbarchi ed il 50% dei ricavi. Un settore che in Europa rappresenta il 25% degli sbarchi totali di prodotti ittici ed il 38% dei ricavi, con oltre 7.000 imbarcazioni.

Per Giovanni Basciano, responsabile regionale pesca dell'Associazione generale cooperative italiane (Agci), "la pesca a strascico in Sicilia rappresenta un’importante componente dell’intera flotta nazionale, sia per quanto riguarda il segmento alturiero operante nello Stretto di Sicilia ed in altre aree del Mediterraneo, sia per la più tradizionale pesca a strascico attiva nelle zone di pesca meno distanti dalla costa. Alle migliaia di occupati coinvolti nell’attività del settore sono da aggiungere quelli della meccanica navale, della cantieristica, del confezionamento, della logistica ecc... ".

"Dal punto di vista produttivo - prosegue Basciano - i pescherecci dello strascico sono la principale fonte di approvvigionamento di pesce sui nostri mercati. Tra le specie bersaglio dello strascico ricordiamo il gambero rosa, le triglie, il nasello e del gambero rosso; in particolare, il solo gambero rosa incide per oltre il 40% sulle quantità prodotte e per il 46% sul relativo fatturato. L’insieme delle catture delle specie indicate rappresenta il 71% in peso dello sbarcato di questo segmento produttivo. Si capisce quindi perché l'insensata proposta di chiudere questa attività preoccupa il settore e deve preoccupare anche altri settori importanti della nostra regione, immaginate l'offerta gastronomica delle nostre località turistiche senza più il nostro pesce mediterraneo. Quindi venerdi 23 ci dobbiamo fare sentire tutti e in tutte le marinerie siciliane".