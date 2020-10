Multiservizi, lavoratori in strada: "E' inaudito, non si può stare 7 anni senza contratto"

Hanno manifestato oggi a Palermo i lavoratori del contratto Multiservizi, in collegamento con oltre 40 piazze italiane. Il sit-in, indetto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti, si è svolto dalle ore 14 davanti alla Prefettura, in via Cavour. Hanno partecipato lavoratori aderenti a tutte le sigle del settore imprese di pulizia, servizi integrati e multiservizi, turismo, per chiedere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto da 7 anni.

“Una protesta importante, perché si tratta di addetti che lavorano in settori fondamentali nell'economia delle aziende e dei servizi ma che molto spesso vengono dimenticati – dichiara il segretario generale Cgil Palermo Enzo Campo –. Il loro ruolo è considerato indispensabile nei momenti di crisi e di difficoltà e poi tornano a essere invisibili, gli ultimi tra i lavoratori. E' inaudito, non si può stare 7 anni senza contratto”.

I sindacati hanno chiesto l'immediato rinnovo del contratto, trattamenti economici e normativi congrui e il riconoscimento della dignità del lavoro. Filcams, Fisascat e Uiltrasporti, al termine del presidio, sono stati ricevuti in Prefettura. “Abbiamo scelto di manifestare davanti alla Prefettura per rappresentare alle istituzioni la necessità e l'importanza che a questi lavoratori venga rinnovato il contratto, scaduto da più di 7 anni – spiega il segretario generale Filcams Cgil Palermo, Giuseppe Aiello –. Gli addetti del settore Multiservizi non hanno stipendi adeguati e spesso si devono accontentare di contratti poveri, con poche ore di lavoro. Sono i lavoratori in prima linea nei siti ospedalieri, si adoperano nella sanificazione e nel pulimento delle sale operatorie e delle terapie intensive, lavorano nei servizi pubblici essenziali e col rinnovo del contratto chiedono, in buona sostanza, l'adeguamento della parte economica e di quella normativa”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Palermo – aggiunge Aiello - è una delle piazze italiane dalle quali si è alzata oggi forte la voce di tantissimi lavoratori per chiedere condizioni di lavoro e stipendi dignitosi. A Palermo i numeri sono alti: il contratto Multiservizi, oltre che nei servizi pubblici essenziali, è molto diffuso negli appalti del turismo. Questi lavoratori fanno parte di una filiera caratterizzata dagli appalti al massimo ribasso. Oltre alla beffa del contratto non rinnovato, nei vari passaggi da un appalto all'altro perdono pezzi di salario e di capacità d'acquisto. L'invito alle parti datoriali è di firmare il rinnovo del contratto”.