Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Giù le saracinesche del Conca D'Oro per protesta: "Vogliamo tornare ad aprire nel weekend"

Alle 11 in punto si sono abbassate simbolicamente per manifestare contro le chiusure dei centri commerciali nelle il sabato e la domenica. Una voce al megafono spiega i motivi dissenso, che è stato su scala nazionale. I commercianti parlano di un calo che arriva fino al 60%. "Noi chiusi e la gente si assembra in centro". Sostegno da parte dei clienti